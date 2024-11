A EICMA 2024 arriva la Fantic Stealth 500, naked aggressiva per i giovani

Grandi novità a EICMA 2024 per Fantic Motor. Tra le novità più interessanti le best seller Caballero 500 e le nuove 700, ma anche le sportive Imola 125 e 500, che condividono la base tecnica con la naked Stealth 500, pronta ad entrare nel segmento delle naked A2 con tantissimi assi nella manica. Scopriamo insieme com’è fatta.





Fantic Stealth 500 2025

Sarà anche nuova la cilindrata, ma la Stealth 500 ricalda fedelmente nel desing quello che abbiamo visto lo scorso anno a EICMA sulla sorellina Stealth 125, con linee squadrate e taglienti, sicuramente diverse dal solito. Come detto, però, la vera novità è il nuovo motore monocilindrico a dobbio albero a camme sviluppato da Motori Minarelli. Quest’unità compatta è accreditata di 45 CV di potenza massima e un regime di rotazione elevato per un monocilindrico, quasi 10.000 giri. Numeri da motore racing, ambiente in cui Fantic ormai si cimenta con profitto da tempo. A comandare le operazioni c’è il ride by wire che consente un’erogazione più precisa.

La ciclistica della Stealth, come quella della Imola 500 è al di sopra di quanto siamo abituati in questa categoria. In Fantic hanno optato per una soluzione mista tra traliccio in acciaio e pistra in alluminio, un mix che aiuta a trovare equilibrio tra robustezza e leggerezza, aspetto da non sottovalutare in un segmento che ha potenza limitata (ma anche peso). Anche il forcellone con capriata inferiore, ispirato alle moto da competizione, è una soluzione atipica nel segmento, Questa scelta abbassa il centro di taglio, permettendo una migliore distribuzione delle rigidezze e maggiore stabiltà.

Fantic Stealth 500

La ciliegina sulla torta è la dotazione elettronica completa, quasi da naked media. Infatti sulla Stealth 500 ci sono controllo di trazione e ABS cornering – grazie alla piattaforma inierziale – oltre a fari full LED e display TFT da 5 pollici con connettività Bluetooth.

PRIMA LA PICCOLA La Stealth 500 arriverà nel corso del 2025, al pari della Imola 500. Ad aprire la strada sarà la Stealth 125 sul finire del 2024, che conferma tecnologia e ciclistica ma al posto del monocilindrico 446 utilizza ovviamente un motore di cubatura 125, sempre di produzione Minarelli, con fasatura variabile. Di lei sappiamo anche il prezzo: 5.490 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2024