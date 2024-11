Fantic Caballero 700: a EICMA 2024 arrivano le versioni Deluxe e Travel

Fantic presenta nuove versioni di Caballero 700: la Travel è accessoriata per i viaggi, la Deluxe alza l'asticella per stile e finiture

EICMA 2024 sta per aprire i suoi battenti ma come è ormai consuetudine Fantic gioca d’anticipo e presenta in anteprima le sue novità 2025, tra queste ci sono anche due nuovi innesti all’interno della gamma Caballero 700: la versione Travel pensata per i viaggi avventura e la Deluxe, che punta tutto sulla qualità e le finiture. Scopriamo insieme come sono fatte.

Fantic Caballero 700 è arrivata sul mercato da poco ma ha subito ben impressionato gli appassionati. La scrambler italiana con motore Yamaha CP2 ha inoltre ben figurato anche nella nostra comparativa dedicata, eccellendo per piacere di guida e finiture. Le nuove arrivate all’interno della famiglia potranno ancora fare affidamento sulla base tecnica di livello della sorella 700 standard, ovvero telaio in acciaio, sospensioni con buona escursione, cerchi a raggi e, nonostante il CP2 abbia il ride by wire, anche controllo di trazione e mappe motore, con tanto di ABS cornering disinseribile per l’uso in off-road.

Fantic Caballero 700 Tavel e gli accessori dedicati al turismo

La nuova Caballero 700 Travel è l’esploratrice della famiglia. Rispetto alla standard aggiunge borse laterari morbide con telaietti dedicati (in partnership con Givi), un cupolino – utile per aver un po’ di riparo in più su statali veloci e autostrade – ma anche un portapacchi posteriore per aumentare la capacità di carico e un portaoggetti integrato sul serbatoio, ideale per avere tutto il necessario a portata di mano.

COLORE DEDICATO La nuova Caballero 700 Travel si distinguerà dal resto della gamma per la nuova colorazione Tundra Green, che si abbina con il rosso delle tabelle porta numero. Con il suo design grintoso e un pacchetto di accessori completo, Caballero 700 Travel unisce la performance al comfort, diventando la compagna perfetta per avventure in ogni tipo di ambiente.

Fantic Caballero 700 Deluxe

Al fianco dell’avventurosa Travel si schiererà anche la nuova versione Deluxe, che ha già riscosso grande successo in versione 500 grazie alla sua ricercatezza, che strizza l’occhio alla clientela più esigente per quanto riguarda look e finiture. Rispetto alla Caballero 700 si distingue per la livrea Grigio Campovolo; abbraccia anche le fiancatine, creando un contrasto elegante con i parafanghi neri. Il tocco distintivo della livrea è dato dalla grafica che decora la tabella laterale e si estende in toni di grigio su sella e serbatoio, donando un aspetto sofisticato e moderno. Perfetta per chi cerca uno stile unico senza rinunciare alle prestazioni della Caballero 700, la Deluxe offre un equilibrio ideale tra design raffinato e funzionalità, rendendola una scelta versatile e accattivante, sia per la città che per l’avventura.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2024