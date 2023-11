Tante novità per Fantic Caballero 500 2024: il video live da EICMA 2023

Fantic Caballero 500 si presenta a EICMA 2023 rinnovato nello stile e nella meccanica, confermando una gamma articolata nei quattro allestimenti già noti: Scrambler e Deluxe, per un impiego più stradale, con sospensioni da 150 mm di escursione e sella a 82 cm da terra (con l'opzione di quella più spessa che alza la seduta di 2 cm). Per l'uso fuoristradistico ci sono Caballero 500 Rally ed Explorer, con sospensioni da 200 mm e sella a 86/88 cm da terra. Grande assente, a meno di annunci dell'ultimo minuto, la versione Flat Track che sembra destinata a sparire dal listino.

Fantic Caballero 500 Explorer 2024, il faro anteriore

DESIGN E STRUMENTAZIONE A colpo d'occhio, cambiano i fari, le frecce e il codino, che ora ha il portatarga integrato. Luce anteriore a 24 LED e luce posteriore tonda sono state disegnate internamente al centro stile Fantic e cambia anche la strumentazione con schermo LCD da 3,5”, che ora fornisce un maggior numero di informazioni: entrano nel quadro l’indicatore di marcia e quelli per livello carburante e temperatura motore. La nuova strumentazione è inoltre dotata di interfaccia Bluetooth per chiamate e audio e, tramite Garage App arriverà anche la navigazione. Nuovi anche i blocchetti al manubrio, che permettono lo spegnimento completo dell'ABS selezionando il ride mode All Terrain.

Fantic Caballero 500 Rally 2024, la strumentazione

MOTORE E CICLISTICA Il motore guadagna maggiore fluidità nel chiudi-apri grazie a masse volaniche aumentate e all’aggiornamento della mappatura, che dovrebbe offrire una maggior linearità d’erogazione. La ciclistica vede l’introduzione di un nuovo forcellone in alluminio fuso in conchiglia, come sulla Caballero 700, a migliorare rigidezza e performance in offroad, abbassando di altri 2 kg il peso (già record) della moto: abbandonato il precedente forcellone in acciaio, ora siamo a 149 kg, che vogliono dire 20 kg in meno del competitor più leggero, dice Fantic.

Fantic Caballero 500 Scrambler 2024, la nuova colorazione

OK IL PREZZO È GIUSTO Di tutta la gamma Caballero Fantic conferma prezzi e colorazioni del listino 2023, a cui si va ad aggiungere la colorazione Azzurro storico per la versione Scrambler, già disponibile in precedenza per Caballero 700.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/11/2023