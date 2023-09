Oltre l'aperitivo, in sella a Fantic Caballero 700. La prova video

Il look e la qualità delle finiture non lo farebbero sfigurare davanti al bar, ma Fantic Caballero 700 da più gusto in movimento. La prova

Dopo il grande successo delle versioni 500, arriva nella versione più grande e ricca, la Caballero700: Fantic per il motore attinge a Yamaha e al celebre CP2 di MT-07 e simili, garanzia di coppia e divertimento, ma confeziona sovrastrutture, ciclistica ed elettronica ad hoc. Sulla carta ci sono tutti gli elementi per configurare una grande moto... e infatti! Scopriamo Fantic Caballero 700 insieme.

Fantic Caballero 700 3/4 anteriore

Esteticamente parlando richiama il Caballero 125 RC del 1974 ma, a prescindere dal richiamo al passato, lasciatemi dire che gran lavoro abbiano fatto i tecnici della Casa veneta: Caballero 700 è bello ma soprattutto fatto benissimo. Piastre laterali e di sterzo lavorate al CNC, protezione dello scarico in carbonio, foderi forcella color oro, serbatoio rosso, immancabile faro tondo davanti e mini fanale al posteriore... tutto bello e tanta qualità ovunque!

Fantic Caballero 700, il motore CP2 è di derivazione Yamaha, ma Fantic ci ha messo del suo

Il Motore CP2 di Yamaha lo conosciamo bene: è quello della gamma 07: 689 cc, 74 CV a 9.000 giri/min e 70 Nm a 6.500 giri/min (rispetto a MT-07: 0,6 CV in più e potenza raggiunta più in alto di 250 giri, 3 Nm in più allo stesso regime). Scarico, aspirazione, cassa filtro e mappa motore, infatti, sono stati rivisti da Fantic! La grossa differenza rispetto alla gamma Yamaha, però, sta nell'elettronica: se la Casa giapponese ha deciso di procedere alla vecchia maniera, in Fantic hanno fatto diversamente: Caballero 700 è equipaggiato con 3 riding mode – Street, Offroad e Custom, personalizzabile – controllo di trazione e ABS cornering, entrambi escludibili nell'apposita mappa. Il tutto si gestisce attraverso uno strumento TFT da 3,5'' con Bluetooth integrato. Il display è ricco di informazioni e ben consultabile in ogni condizione di luce, a patto che abbiate tutte le diottrie, a causa delle dimesioni contenute alcuni caratteri sono forse un po' piccoli. Altra piccola pecca è che con un display così e tanta tecnologia a disposizione non vengano riportati i valori ai autonomia residua o i consumi.

Telaio in acciaio alto resistenziale CrMo, forcella Marzocchi da 45 mm, mono regolabile nel precarico con forcellone in fusione di alluminio dotato di leveraggio progressivo (150 mm di escursione). Fantic Caballero tiene alta la bandiera anche a livello della ciclistica: anche l'impianto frenante, con dischi da 330 e 245 mm, davanti si affida a una pinza radiale Brembo 4.32. I cerchi, in alluminio a raggi in misura da 19” e 17”, montano pneumatici Pirelli Rally Scorpion STR 110/80 e 150/70. Il peso di Fantic Caballero 700 è di 175 kg (con il solo liquido di raffreddamento) ma senza i 13 litri di carburante nel serbatoio.

Fantic Caballero 700 in piega

Nonostante gli 830 mm da terra della seduta possano mettere in soggezione chi non svetta, in realtà essendo snella in vita e con il mono piuttosto cedevole la Caballero non complica la vita, anche a chi non supera il metro e ottanta. A facilitare il controllo della moto a bassa velocità ci pensa anche il manubrio, bello largo e di foggia quasi enduristica, con tanto di manopole Domino che offrono un ottimo grip. Bene anche la regolazione micrometrica per gestire la distanza della leva del freno dal manubrio, peccato che non ci sia pure per la frizione.

LA SCELTA PRIMA DI PARTIRE Il legame con Yamaha si limita al motore, in Fantic hanno deciso di puntare sugli aiuti elettronici e dunque prima di partire è opportuno scegliere il riding mode più adeguato alle proprie esigenze. Se si vuol perdere poco tempo, e non si mettono in conto divagazioni lontano dal nastro d’asfalto, la mappa Street è quella ideale. Se invece si preferisce qualche scorciatoia meno battuta c’è la mappa off-road con aiuti specificatamente tarati per i terreni a bassa aderenza, oppure si può scegliere la mappa Custom e cucirsi addosso tutti i parametri dell’elettronica… o spegnerla del tutto. Per farlo non servono master alla NASA, tutto è molto semplice e a colpo di pollice tramite i blocchetti ben studiati.

CI CONSOCIAMO GIÀ? A proposito di motore e di Yamaha, nonostante in Fantic abbiano lavorato per differenziarne il carattere alcune similitudini rimangono. Ad esempio la frizione leggermente brusca allo stacco che fa il pari con l’incredibile verve (ma anche un po’ di on-off) che caratterizza questo motore. Il risultato di questa accoppiata potrebbe prendere di sorpresa chi è alle prime armi, mentre i più smaliziati possono goderne per partenze sprint niente male. I pregi li conosciamo, il motore di derivazione Yamaha ha dalla sua una incredibile prontezza ai bassi e medi regimi, che lo fanno sembrare quasi più performante rispetto ai valori riportati in scheda tecnica, con la cura Fantic ora c'è anche un po' più di grinta in alto e un sound ancora più coinvolgente. Oltre all'effetto on-off rimane qualche vibrazione dai 5.000 giri in su, regime che fortunatamente non viene incontrato quando si percorre l'autostrada ai canonici 130 km/h ma in generale non risultano mai fastidiose.

VEDI ANCHE

Fantic Caballero 700 2023

TRA LE CURVE Guardando la descrizione tecnica probabilmente lo avrete capito, questa scrambler adotta soluzioni di compromesso e dunque non sorprende che anche la dinamica di guida sia un po’ una via di mezzo. A dispetto del peso ridotto, la Caballero 700 si potrebbe definire più stabile che agile, parte dei meriti – o delle colpe – vanno dati alla scelta di gomme così tassellate ma anche alle quote ciclistiche. Attenzione a non fraintendere, la Caballero nello stretto si guida, ma nella discesa in piega si prende il suo tempo, con l’avantreno che tende un po’ a chiudere. Ma prese le dovute misure ci si diverte, specialmente nei tratti guidati, con precisione e tanta stabilità sul veloce. La sorpresa sono le sospensioni, da un comparto del genere mi sarei aspettato qualcosa di meglio sulle asperità più marcate, dove la risposta è un po’ più secca del previsto… tutta colpa delle aspettative? Forse sì, c’è da dire che nella gran parte dei casi il lavoro svolto da mono e forcella è più che dignitoso. Bene anche i freni, con l’anteriore dolce nella prima fase di frenata, ma poi bello incisivo, inappuntabile il posteriore che, proprio come mi aspetterei da una moto che fa del fuoristrada, è potente ma soprattutto ben modulabile.

QUI ELETTRONICA Se il tema sono i freni allora è tempo di parlare di ABS cornering, una chicca per il segmento se vogliamo. Il funzionamento è preciso e non interviene mai a sproposito, nonostante di potenza frenante ce ne sia in abbondanza. Il controllo di trazione, specialmente sul pavé cittadino con le ruote tassellate si fa sentire un po’ più spesso, ma sempre in maniera garbata.

Fantic Caballero 700 mantiene la sua tradizione offroad

E IN OFF COME SE LA CAVA? Gomme tassellate, cerchi a raggi e un nome che con il fuoristrada ci va a braccetto fin dal principio e allora come si disimpegna lontano dall’asfalto la Caballero? La risposta è tutto sommato bene, nonostante ovviamente ci siano alcuni limiti dovuti al fatto che lei non è una specialistica della disciplina. A confermarlo è la posizione in sella, quando ci si alza in piedi sulle pedane (ottimo il grip offerto e la distanza da eventuali ostacoli) si nota come tutto sia un po’ basso, specialmente se si superano i 180 cm: nello specifico servirebbero riser più alti per avvicinare il manubrio e un serbatoio più presente tra le gambe, ma come dicevamo il fuoristrada non è la sua specialità d’elezione. Molto piacevole il motore CP2, sempre pronto quando viene richiamato all’azione dal comando del gas mentre per le sospensioni vale un po’ il discorso fatto per l’uso su strada: sufficienza piena ma per voti più alti c’è da lavorare.

PREZZO

Insomma la Caballero 700, un po' come tutte le sue rivali dirette (tra cui anche la nuova Ducati Scrambler che ho provato di recente) punta tanto sull'aspetto, ma ci abbina anche tanta sostanza ma, soprattutto, tantissima qualità. Quanto costa? 9.990 euro franco concessionario, un prezzo adeguato all'elevata tecnologia presente e alla bontà con cui è realizzata.

Fantic Caballero 700 Motore Bicilindrico parallelo CP2, Euro5 Cilindrata 689 cc Potenza 74 CV a 9.000 giri/min Coppia 70 Nm a 6.500 giri/min Peso 175 kg a secco Prezzo 9.990 euro

Abbigliamento

Casco Premier MX BTR 8

Giacca Rev'it! Tracer Air

Guanti Held Seric

Jean Hevik Menphis

Scarpe TCX Rush 2 Air

Pubblicato da Michele Perrino, 01/09/2023