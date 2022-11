EICMA 2022: tutte le novità Fantic al salone di Milano

Scooter elettrici, e-bike, tutta la rinnovata gamma Caballero, la nuova XXF 450 e un prototipo: tutte le novità Fantic in fiera a Milano

Decisamente corposa la presenza Fantic quest’anno a EICMA 2022: la casa di Barzago porta infatti un nuovo scooter elettrico, una e-bike con motore Yamaha, la rinnovata gamma Caballero e un prototipo (che non verrà commercializzato). Andiamo a scoprire più da vicino le novità di Fantic al suo stand!

FANTIC ELECTRIC

Fantic a EICMA 2022: lo scooter elettrico Joy

Debutta in fiera a Milano il nuovo scooter elettrico di Fantic, dallo stile davvero insolito, con un telaio a traliccio in alluminio e ruote da 16”. Disponibile nelle versioni L1 (45 km/h) e L3 (65 km/h) ha un motore da 3 kW e batteria da 2,2 kWh (che può essere portata a 4,4 kWh), per oltre 100 km di autonomia.

FANTIC XEF E XMF

Fantic a EICMA 2022: la nuova gamma Enduro e Motard

Arrivano in fiera a Milano tutte le nuove moto della linea Enduro e Motard di Fantic, che mantengono le versioni Performance e Competition ma presentano un design completamente rinnovato, oltre a tanti upgrade tecnici. Alle 50cc e 125cc si aggiunge anche la enduro 250cc trail. La gamma Enduro è composta dalla XE 50, la XEF 125 e la XEF 250 Trail. Nella gamma Motard troviamo invece il nuovo XM 50 e la XM 125, con motore 4 tempi.

CABALLERO 500

Fantic Caballero 500 Flat Track

VEDI ANCHE

La scrambler dallo stile retro di Fantic arriva in fiera con allestimenti e colori rinnovati per il 2023: in particolare, l'allestimento Deluxe con livrea tricolore white/silver/gold del serbatoio.

FANTIC CABALLERO 700

Fantic Caballero 700 2023

Tra le novità più attese per quest'anno a EICMA 2022 il nuovo Caballero 700 2023, scrambler con motore bicilindrico da 689 cc, capace di 75 CV di potenza e 68 Nm di coppia. Tre modalità di guida, telaio monotrave in acciaio con forcellone in alluminio, cerchi da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore. Prezzo e data di uscita ancora avvolti nel mistero.

FANTIC XXF 450

Fantic Motor a EICMA 2022: la nuova XXF 4560 da cross

Importante novità nella famiglia dei modelli da cross di Fantic, la nuovissima XXF 450 che si posiziona al vertice della gamma: cambiano motore, ciclistica, elettronica e design. Scopritela nel nostro video!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/11/2022