Fantic presenta a EICMA le novità Enduro e Motard 2023. Video

Fantic presenta a EICMA le novità della gamma Enduro e Motard 2023: dalle 50 XE e XM passando per XEF 125 e 250 e XMF 125. Video

Dopo il grande successo nel mercato con oltre 10.000 unità consegnate nel 2022, Fantic presenta a EICMA la nuova linea Enduro e Motard, mantenendo le 2 versioni Performance e Competition. Completamente nuovo il design ma anche numerosi aggiornamenti a livello tecnico. Modelli 50 e 125 cc ai quali si aggiunge la versione enduro 250cc trail, perfetto connubio tra potenza e facilità di guida.

Fantic XEF 250 2023

FANTIC XE e XM 50, XEF 125 e 250, XMF 125 2023

Quando si parla di piccole cilindrate Fantic sa il fatto suo: nella classifica delle moto più vendute in Italia, infatti, ci sono il 50 cc e, al secondo posto, il 125 cc. Nella gamma Enduro ci sono XE 50, XEF 125 e XEF 250, nella gamma Motard XM 50 e 125. Per quanto riguarda le enduro il design richiama la gamma racing di Fantic ma c'è anche una stretta parentela dal lato tecnico: nuovo il retrotreno con accesso laterale al filtro aria, con XE 50 e XEF 125 che montano i robusti e tecnologici Motori Minarelli, per affidabilità e prestazioni ai massimi livelli. Il nuovo XM 50 motard monta sospensioni a steli rovesciati e telaio al crmo, oltre all’esplosivo 50 cc Minarelli a 6 marce. Il modello XM 125, col motore 125 cc 4T tra i più evoluti del segmento – grazie alla fasatura variabile – promette un'erogazione piena e corposa a tutti regimi.

Fantic la motard XM 50 2023

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2022