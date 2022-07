Fantic: ecco la nuova gamma motocross 2023. Le novità

Fant(ic)astica la stagione racing 2021 per il marchio italiano, con titoli di Campione Europeo EMX250 e di Campione del Mondo Junior 125 aggiunti in bacheca, dominio che si sta confermando anche nella stagione sportiva 2022. Ma nelle corse, si sa, chi si ferma è perduto e allora ecco che l’offerta Fantic MX 2T 2023 si rinnova profondamente. Ma non è tutto, perché ci sono aggiornamenti anche per XXF250 quattro tempi mentre la XXF450 verrà svelata in autunno.

LE 2 TEMPI Su entrambe le cilindrate, 125 cc e 250 cc, gli ingegneri di Fantic hanno ridisegnato tutto il retrotreno della moto. La novità più importante è certamente l’inedito airbox con accesso filtro laterale, che guadagna in praticità, così non servono attrezzi per accedervi e la manutenzione si fa in minor tempo. Nuovo è anche l’airbox, che è stato pensato per massimizzare le prestazioni agli alti regimi, garantendo inoltre la tenuta alle minime impurità per far arrivare al filtro TwinAir solo aria fresca. Completano il quadro delle modifiche i nuovi fianchetti e la sella inedita, una miglioria studiata per migliorare l’ergonomia anche grazie ai suggerimenti del Factory Team.

QUI CICLISTICA Le XX125 e XX250 2T si sviluppano attorno a telaio in alluminio a semi-doppia culla per il miglior rapporto rigidità leggerezza possibile grazie ad un peso di solo 8kg. Su entrambe ci sono sospensioni Kayaba, con forcella Kayaba SSS (Speed Sensitive System) a cartuccia chiusa pressurizzata da 48mm, 300mm di corsa completamente regolabile e monoammortizzatore con 315mm di escursione ruota.

MOTORE Entrambe le cilindrate sono spinte da motori monocilindrici con due mappe motore selezionabili da manubrio. La Mappa Soft ritarda i tempi di accensione addolcendo l'erogazione ed è indicata per i terreni più insidiosi, offrendo una moto dalla risposta sempre pronta e più gestibile, senza rinunciare alla potenza massima. La Mappa Hard è pensata per il massimo delle prestazioni, ideale per tracciati che offrono un grip eccezionale e consentono di sfoderate tutta la cavalleria.

Fantic XX125 2023

FANTIC XX125 MY 2023 IN BREVE “Pocket rocket” il soprannome di Ron Haslam è utilizzato da Fantic per definire la loro nuova ottavo di litro. La Fantic XX125 è la moto Campione del Mondo Junior 125 nel 2021 ed è al vertice dei campionati 2T della stagione in corso. Il suo motore è figlio di uno studio approfondito e lavorazioni di altissima precisione su cilindro, pistone e biella rendono la Fantic XX125 MY 2023 la più potente e sfruttabile di sempre. Un propulsore alimentato tramite il carburatore Kehin da 38mm che, grazie al Powerjet controllato da una elettrovalvola, aumenta ancora di più le prestazioni in pista. L’impianto di scarico si contraddistingue per una fantastica espansione cromata, studiata appositamente dal reparto R&D Fantic. Il silenziatore è 100% pronto gara, con corpo trafilato in alluminio e in grado di assolvere alle normative FIM in termine di prova fonometrica. La centralina CDI, sviluppata direttamente dal reparto corse Fantic, garantisce la combustione perfetta ad ogni regime gestendo elettronicamente gli anticipi di accensione.

FANTIC XX250 MY 2023 IN BREVE La rivincita delle 2 tempi, capace di mettersi alle spalle le 4 tempi, arrivando a vincere il Campionato Europeo Motocross EMX 250. La Fantic XX 250 è potente, leggera e precisa. Tutta nuova l’ergonomia anche grazie al nuovo serbatoio da 8L, capace di rendere la moto ancor più snella.

Fantic XX250 2023

LE 4 TEMPI La regina 450 arriverà più in là, la sua presentazione è prevista per ottobre, ma nel frattempo il brand veneto non ha tardato ad aggiornare e migliorare la 250. Tanta tecnologia, con Traction Control e Launch Control di serie grazie al Fantic e-Package e non mancano le possibilità di gestire le mappe motore con l’app “WiGET”. Dallo smartphone, si possono impostare una delle mappe sviluppate da Fantic Racing, oppure creare il proprio setup motore ideale in base al tipo di terreno e alle condizioni meteo-ambientali. È inoltre possibile leggere il contatore della moto, aggiungere note di servizio, leggere la diagnostica e visualizzare i dati del motore in tempo reale.

La Fantic XXF 250

PREZZI Di seguito i prezzi di tutta la gamma Fantic Motocross da 2 e 4 tempi, in attesa di scoprire anche il prezzo della top di gamma 450.

• XX 125 CROSS 2T 8.590,00 €

• XX 250 CROSS 2T 9.490,00 €

• XXF 250 CROSS 4T 9.590,00 €