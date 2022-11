Fantic Electric a EICMA il nuovo scooter elettrico. Video

A EICMA Fantic presenta le sue novità, non solo nella gamma Enduro e Motard, ma anche con un innovativo scooter elettrico. Si chiama Electric e presenta caratteristiche premium e un'autonomia elevata.

Fantic Motor presenta Electric, lo scooter elettrico 2023

FANTIC ELECTRIC

Fantic Electric è il nuovo scooter elettrico di Fantic Made in Italy caratterizzato da un design originale. Tra le particolarità il telaio a traliccio in alluminio, abbinato a grandi ruote da 16’’. Sono 2 le versioni: L1 ed L3, con la prima che raggiunge una velocità massima di 45km/h, mentre la L3 raggiunge i 65 km/h. Il motore da 3kW, fissato al telaio, è realizzato da Dell’Orto ed è anch’esso completamente Made in Italy, mentre la batteria standard ha una capacità di 2,2Kwh che può essere integrata fino a 4,4 kWh. L'autonomia dichiarata di oltre 100 km mette al riparo dall'ansia da ricarica, mentre l’avviamento Keyless toglie il pensiero delle chiavi da recuperare dalle tasche o dalla borsa. Fantic Electric è 100% connesso e, tramite lo schermo LCD 5’’ e l’app ufficiale, permette di tenere sotto controllo notifiche e parametri dello scooter, mentre non mancano la presa USB per ricaricare lo smartphone e il supporto disponibile come accessorio originale. Electric è disponibile in diverse colorazioni ed è dotato anche di vano sottosella e bauletto.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2022