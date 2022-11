Fantic Motor XXF 450: a EICMA 2022 la top di gamma della Casa italiana (video)

AL VERTICE DELLA FAMIGLIA CROSS Alla kermesse di EICMA 2022 Fantic Motor presenta una importante novità nella famiglia dei modelli da cross. Si tratta della nuova XXF 450, che va dritta al vertice della gamma. Infatti, si tratta della punta di diamante della Casa italiana, che mancava all’appello dopo l’arrivo delle sorelle minori. La nuova XXF 450 cambia tutta rispetto al modello che sostituisce: motore, ciclistica, elettronica e design sono completamente aggiornati, tanto che possiamo parlare di una moto praticamente inedita e non una semplice evoluzione.

Fantic Motor a EICMA 2022: nuova XXF 450, la top di gamma da cross

MOTORE E TELAIO PIÙ LEGGERI Il monocilindrico 4T è stato alleggerito di 1 kg ottimizzando i componenti e l’assemblaggio complessivo, ci sono valvole di aspirazione maggiorate e la struttura del telaio perimetrale in alluminio è più leggera. Il peso complessivo della moto senza benzina, ma con tutti i liquidi è di 104 kg. Le sospensioni sono Kayaba sia davanti sia dietro, con una forcella USD da 48 mm, regolabile in compressione, estensione e precarico con escursione di 310 mm. Al posteriore troviamo un forcellone in alluminio a sezione variabile e leveraggio progressivo con un monoammortizzatore, anch’esso completamente regolabile ed escursione di 315 mm. I cerchi da 21” davanti e 19” dietro montano pneumatici rispettivamente da 80/100 e 110/90. L’impianto frenante è composto da un disco anteriore da 270 mm e uno posteriore da 240 mm.

Fantic Motor a EICMA 2022: il motore più leggero della nuova XXF 450

ERGONOMIA EVOLUTA Una volta in sella, il pilota si siede a 965 mm da terra e troverà migliorata anche l’ergonomia grazie a nuova cassa filtro, meno voluminosa ma più efficace, che riduce di 5 cm l’ingombro della moto nella zona tra le gambe. Come di consueto per Fantic Motor, anche la dotazione tecnologica è decisamente all’avanguardia con traction control regolabile su ben dieci livelli e launch control. Infine, troviamo nuove grafiche per uno stile aggiornato.

