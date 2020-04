PROMOZIONI ON-LINE Il Caballero 500 è una delle moto protagoniste della nostra guida all'acquisto delle migliori scrambler usate sotto ai 6.000 euro. Tuttavia, acquistare adesso una moto nuova o usata è difficile vista l'impossibilità di potersi spostare se non per comprovati motivi d'emergenza. Per questo motivo alcune case motociclistiche stanno spingendo l'acquisto di nuovi modelli ''da remoto'', e tra queste compare anche Fantic Motor. L'azienda lecchese ha dato il via a Click&Ride, una sorta di virtual store attraverso il quale acquistare le moto della gamma 2020 comodamente da casa propria. Attraverso il sito dedicato, i futuri clienti potranno godere di alcuni sconti dedicati:

350 euro per i modelli di 50 cc

450 euro per i modelli 125 - 250 cc

550 euro per i modelli 500 cc

350 euro per Fantic Issimo

MEZZO SECOLO DI STORIA Nella gamma 2020 fa la sua presenza anche il Fantic Caballero 500 con livrea ''50th Anniversary''. L’allestimento celebrativo della Fantic Caballero 500 è stato presentato a EICMA 2019: a caratterizzarne l’estetica sono la borsa porta documenti sul serbatoio, il manubrio con il paracolpi e la griglia di protezione del faro anteriore. Il tutto accompagnato dalla livrea esclusiva per la tabella portanumero laterale e per il Tricolore che si sviluppa lungo tutto il serbatoio. Dal punto di vista tecnico invece la moto presenta il doppio scarico Arrow, oltre che per un setting rivisto per le sospensioni e per il motore: ciò porta a una seduta più bassa di 20 mm e una mappatura che rende la moto più pronta a ogni apertura del gas. Confermate le prestazioni, il motore monocilindrico eroga 40 CV e 43 Nm, il peso si attesta sui 150 kg secco. Oltre che al canonico colore rosso, la versione “50th Anniversary” del Fantic Motor Caballero 500 è disponibile anche in color azzurro, a un prezzo di 6.890 euro.