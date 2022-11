Fantic: a EICMA la gamma Caballero 500 2023. Nuova livrea per la Deluxe

Fantic a EICMA 2022 con tutta la gamma Caballero 500: Anniversary, Explorer, Flat Track, Rally e la nuova livrea per la Deluxe

La famiglia Caballero cresce ancora. La grande novità a EICMA è il Fantic Caballero 700, ma tutte le cilindrate e le versioni 2022 sono confermate, con l'aggiunta di un nuovo Caballero 500 Deluxe con livrea tricolore white/silver/gold del serbatoio, una nuova versione dallo stile classic-urban.

CONFERME La sostanza resta la stessa delle versioni 2022, col motore monocilindrico da 449 cc e 40 CV a 7.500 giri/min, così come il telaio in acciaio CrMo e il forcellone in acciaio, forcella a steli rovesciati da 41 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico. A fermare i 150 kg a secco ci pensano il disco flottante da 320 mm all'anteriore e quello da 230 mm al posteriore.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2022