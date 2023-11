Fantic Motard-EV: a EICMA 2023 il concept per un futuro alternativo

Non solo ma anche elettrico: una precisazione d'obbligo, di questi tempi, se non si vuol far subito infuriare i motociclisti della prima ora, che l'elettrificazione la tollerano a malapena nei fornelli di cucina. Fatto sta che l'alternativa non può più essere trascurata e anche Fantic a EICMA 2023 offre il suo punto di vista con il concept di un supermotard a batterie: la Fantic Motard-EV.

Fantic Motard-EV, lato sinistro

I DATI DICHIARATI L'aspetto lo vedete nelle foto, con un faro anteriore molto compatto e quasi nascosto, e frecce anteriori appese al manubrio. Il target è quello dei giovanissimi: il Motard-EV punta a sostituire un cinquantino, mantenendone le caratteristiche di agilità grazie al peso contenuto in appena 95 kg col... pieno di elettroni. Lo sprint è garantito dalla caratteristica erogazione istantanea della coppia che caratterizza i motori elettrici e l'autonomia dichiarata supera i 130 km.

Fantic Motard-EV, vista frontale

COSA MOSTRANO LE FOTO Sella quasi dritta di stampo crossistico, dischi freno a margherita con l'anteriore di grande diametro, forcellone lungo, Fantic Motard-EV ha un aspetto molto grintoso, curato e professionale. Caratteristica la forma sfuggente della parte bassa del telaio, consentita dalla compattezza del motore elettrico e dalla mancanza dello scarico. Bella la piastra protettiva, che fa invidia alle moto da regolarità. Le batterie sono in posizione centrale, sopra il motore, a dare un baricentro che non pare bassissimo, stando a quanto lasciano intendere le immagini. Chissà se nel 2024 vedremo la versione di serie?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/11/2023