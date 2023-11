Fantic Imola 2024. La nuova sportiva in video da EICMA 2023

Zero compromessi, una passione viscerale per la pista. Ecco come appare dal vivo il prototipo dal quale deriva anche Stealth 125

Niente contaminazioni, un dna 100% intatto e pistaiolo. Tra le numerose novità che Fantic Motor porta a EICMA 2023, non passa certo inosservato il prototipo di sportiva pura dal nome evocativo, Fantic Imola Concept, e dalla genetica imparentata con nuova Fantic Stealth 125. L'abbiamo vista dal vivo in anteprima. In video, ecco quali specifiche tecniche e, soprattutto, quale effetto fa.

Fantic Imola 2024: il prototipo della sportiva

CONCEPT, PER ORA... Imola è bellissima da vedere e, anche se per ora è solo un prototipo, da Fantic dicono che arriverà in versione definitiva. Condivide la base tecnica con la Stealth e, proprio come la nuovissima naked, arriverà anche lei sia in versione 125 che come modello guidabile con patente A2 (e quindi con potenza massima di 48 CV). Semplicemente, non vediamo l'ora!

Pubblicato da Michele Perrino, 06/11/2023