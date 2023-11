Fantic Stealth 125: ecco la nuova naked in video da EICMA 2023

EICMA 2023, in video la versione di serie di Fantic Stealth 125, la naked che apre la strada a una famiglia di moto per i giovani

Nome importante del fuoristrada, Fantic punta ora a nuovi orizzonti e a EICMA 2023 porta la Fantic Stealth 125: la prima delle sue moto stradali, che mira a capitalizzare la credibilità conquistata con la prima pole e la prima vittoria nel campionato Moto2 di Fantic Racing già nel primo anno di partecipazione. Stealth è la capostipite di una famiglia di modelli progettati e costruiti in Italia, con un occhio di riguardo alla sicurezza: a richiesta, potrà infatti essere equipaggiata di un elettronica da moto grande, che comprende ABS Cornering (quello efficace anche in piega) e controllo di trazione. E sarà disponibile anche nella versione per titolari di patente A2.

Fantic Stealth 125, lato destro

Il motore monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, è firmato Minarelli: vanta l'iniezione elettronica e la distribuzione monoalbero a 4 valvole con fasatura variabile Variable Valve Actuation. Sviluppa 15 CV, che trasmette a terra tramite un cambio a 6 marce e una frizione dotata di antisaltellamento. Lo scarico vede l'espansione in posizione ribassata, lontana dal silenziatore per favorire il centraggio delle masse. Per la stessa ragione il serbatoio è montato più indietro e più vicino al baricentro, a garanzia della massima agilità, lasciando più spazio all'airbox.

Fantic Stealth 125, 3/4 posteriore sinistro

La ciclistica vede un telaio di tipo misto, con un traliccio in acciaio completato da piastre in alluminio. Lo stesso materiale, leggero e pregiato, è stato impiegato per il forcellone pressofuso, che presenta una coreografica capriata inferiore di irrigidimento. Leggeri anche i cerchi: al top della categoria, dice Fantic, per limitare al massimo le masse non sospese e l'effetto giroscopico, che nuocerebbe alla maneggevolezza. Completano il pacchetto luci full LED e un quadro strumenti TFT da 5 pollici, con tecnologia Bluetooth per il collegamento con lo smartphone e permettere la gestione di audio e chiamate.

Motore 124,66 cc, monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido

Potenza 15 CV

Cambio a 6 marce con frizione multidisco in bagno d’olio, antisaltellamento

Telaio a traliccio in acciaio con piastre laterali e forcellone in alluminio

Pneumatici 110/70x17 - 140/70x17

Cerchi in alluminio a 5 razze

Freni a disco, anteriore da 320 mm con pinza radiale, posteriore da 230 mm con ABS doppio canale

Sospensione anteriore FANTIC FRS ø41mm USD

Sospensione posteriore FANTIC FRS 125 con regolazione precarico

Lunghezza 1.996 mm

Altezza sella 810 mm

Interasse 1.372 mm

Serbatoio capacità 12 litri

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/11/2023