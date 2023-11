EICMA 2023: tutte le novità allo stand Fantic in video

EICMA 2023, stand Fantic qui sono presenti le principali novità del marchio italiano. A cominciare dalla prima stradale, la Stealth con motore 125 Minarelli. Una naked derivata dall'esperienza competitiva in Moto2 dove Fantic è presente da un paio di anni. Tutto di questa moto è di derivazione racing con il prototipo Imola che conferma la volontà di continuare un percorso nella sportività. Destinazione a cui Fantic sentono di appartenere e per cui continueranno a perseguire i propri piani di sviluppo. Tutte le novità sono presentate da Alessio Tacchino, Product Manager.

ANCHE ELETTRICO Tra i prototipi c'è anche un Motard elettrico, da 130 km di autonomia e con batteria estraibile, per i giovanissimi. Percorso che Fantic vuole esplorare per andare incontro alle tendenze e ai gusti dei motocilisti di prossima generazione. Non poteva mancare il fuoristrada con un Enduro 300 2T equipaggiato con un motore prodotto interamente da Fantic e Minarelli per la prima volta. Lo sviluppo è stato in collaborazione con i piloti ufficiali del marchio. Tra le enduro presentata anche la 310 4T che unisce divertimento e prestazione. Infine, il Caballero che a EICMA 2023 si presenta per il 2024 con una nuova estetica e una strumentazione aggiornata.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023