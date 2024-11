Fantic Caballero 500: a EICMA 2024 è tutto nuovo. Ecco come cambia

Arriva il nuovo motore Minarelli per un progetto 100% Made in Italy, ma non solo: la Rally sarà una vera off-road

A EICMA 2024 Fantic cala l’asso: la best seller Caballero si aggiorna profondamente nel segno del Made in Italy. La scrambler veneta introduce una piattaforma tutta nuova, basata sulle nuove motorizzazioni 125 e 500 portate in dote da Motori Minarelli, azienda storica italiana ora sotto il controllo di Fantic. Come in passato ci saranno versioni con ruota anteirore da 19 pollici, per i modelli Scrambler e Deluxe, la novità è l’arrivo della ruota da 21” per la versione Rally, per capacità in fuoristrada ancora più spiccate. Scopriamole insieme in dettaglio.

Il nuovo Caballero 500 è senz’altro la grande novità, principalmente per l’adozione del nuovo motore MM460 di Minarelli. Il monocilindrico è accreditato di 45 CV (+15% rispetto alla versione precedente) con distribuzione bialbero e bilancieri a dito, per un peso inferiore ai 40 kg, che consente alla nuova scrambler di fermare l’ago della bilancia a soli 150 kg. Il motore è omologato Euro 5+, ma Fantic promette performance esaltati grazie a un sistema di aspirazione e scarico completamente riprogettati e a mappe motore ottimizzate tramite simulazioni CFD GT Power. Tra le caratteristiche tecniche spicca il ride by wire, che consente una calibrazione più precisa e un’erogazione fluida, oltre a un traction control più efficace. Rivisto anche il sistema di raffredddamento, più efficiente del 15% grazie al nuovo radiatore dell’olio e a una superficie di scambio termico maggiorata.

TECNOLOGIA Il comando elettronico è solo una delle soluzioni tecniche evolute che equipaggerà il nuovo Caballero 500. Infatti la nuova scrambler 500 sarà l’unica del suo segmento d’appartenzenza ad avere ABS e controllo di trazione cornering oltre che escludibili, merito della piattaforma inerziale.

ERGONOMIA E CICLISTICA EVO Rispetto ai modelli uscenti, le nuove versioni di Caballero 500 potranno fare affidamento su un’ergonomia ottimizzata. La larghezza al cavallo è stata ridotta (-30mm ma soprattutto fianchetti conformati per offrire un appoggio alle gambe naturale guidando in piedi). L’ergonomia non sarà l’unica novità che renderà la Caballero 500 più adatta all’off-road, infatti il nuovo telaio monotrave in acciaio assicura ancora più precisione di guida, offrendo un controllo superiore su strada e fuoristrada. La forcella presenta un’idraulica più raffinata con un pacco lamellare migliorato in ottica fuoristrada mentre al posteriore, una nuova molla e un precarico ottimizzato aumentano la stabilità e la trazione in off-road.

VEDI ANCHE

LA RALLY A tal proposito, per la prima volta sulla gamma Caballero arriva la ruota anteriore da 21 pollici – ovviamente con cerchio a raggi – per una vocazione ancor più spiccata per il fuoristrada. La ciliegina sulla torta sono le tarature specifiche per le sospensioni a lunga escursione. La corsa è di 200mm. La luce a terra è di ben 280mm, l’angolo di sterzo è aumentato. Non mancano anche le protezioni per il fuoristrada con skidplate motore e griglia faro. Gli pneumatici di primo equipaggiamento sono i Pirelli Scorpion Rally STR.

I PREZZI La nuova gamma Caballero 500 sarà dunque composta dalla versione Scrambler, disponibile nei colori Rosso e Azzurro - con prezzo di listino di 6.990 euro, la Caballero 500 Deluxe (Grigio e Bronzo) a 7.140 euro mentre per laRally con anteriore da 21” - disponibile nei colori Sabbia o Verde - il prezzo sarà di 7.590 euro.

Al fianco del Caballero 500 ci sarà ancora una volta il 125, anche lui aggiornato Euro5+. Le novità introdotte sono in gran parte condivise con la cilindrata superiore - eccezion fatta per il motore. La gamma si compone delle versioni Caballero 125 Scrambler disponibile sia in colorazione rosso classico che in nero, al prezzo al pubblico in Italia di €5.490, il raffinato Caballero 125 Deluxe in colorazione matt grey, al prezzo di €5.590 e Caballero 125 Rally con serbatoio in color sabbia, pensato per l’avventura off-road, al prezzo di €5.890.





Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2024