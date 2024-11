Fantic Imola 500: la sportiva A2 presentata a EICMA

A EICMA Fantic aggiorna le Caballero 500 – best seller del marchio veneto – ma non solo. Oltre al fascino dell’off-road delle XEF c’è spazio anche per un po’ di asfalto e cordoli con la nuova Imola 500. Scopriamo com’è fatta la sportiva per patente A2 dal cuore (e non solo) 100% italiano.





Fantic Imola 500, ciclistica e motore hanno legami con il mondo racing

Il look della Imola lo abbiamo visto lo scorso anno proprio a EICMA, dove debuttò al fianco della naked Stealth in versione 125. A un anno di distanza – anche grazie all’ottimo lavoro svolto da Motori Minarelli – arriva in versione 500, con il motore monocilindrico doppio albero montato anche sulla Caballero 500. Un’unità compatta e potente, 45 CV, capace di raggiungere quasi i 10.000 giri grazie al pistono forgiato di derivazione racing. A comandare le operazioni c’è il ride by wire che consente un’erogazione più precisa.

Fantic Imola 500 in azione

La ciclistica della Imola 500 è curata, con soluzioni tipiche del segmento superiore. Il telaio, ad esempio, è misto e combina una piastra in alluminio e un traliccio in acciaio, garantendo un equilibrio ottimale tra rigidità e leggerezza, secondo Fantic. Anche il forcellone con capriata inferiore, ispirato alle moto da competizione, è una soluzione atipica nel segmento, Questa scelta abbassa il centro di taglio, permettendo una migliore distribuzione delle rigidezze e maggiore stabiltà.

Fantic Imola 500, la sportiva A2

A completare un pacchetto di livello assoluto tra le sportive per patente A2 c’è la ricca dotazione elettronica offerta di serie. Dietro al cupolino trova posto un display TFT da 5 pollici con connettività Bluetooth, controllo di trazione (TC) a più livelli e ABS cornering, invece, sono una “gentile concessione” della piattaforma inerziale.

ANCHE 125 La Imola 500 arriverà nel corso del 2025, al pari della Stealth 500 e della sorella minore Imola 125, che conferma tecnologia e ciclistica ma al posto del monocilindrico 446 utilizza ovviamente un motore di cubatura 125, sempre di produzione Minarelli, con fasatura variabile.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 04/11/2024