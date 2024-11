Aprilia RS e Tuono 125: dotazione più completa e motore aggiornato

Aprilia porta a EICMA 2024 le versioni aggiornate delle piccole RS 125 e Tuono 125, che guadagnano nuove colorazioni, l'omologazione Euro5+ e una dotazione tecnologica più ricca.

DESIGN CONFERMATO Non cambia il design, che trae ispirazione da quello delle sorelle maggiori RS 660 e Tuono 660, con un look aggressivo e sportivo e con le luci full LED ad impreziosire il tutto. Ma cresce la dotazione elettronica che vede l'introduzione del nuovo controllo della trazione disattivabile e dell'ABS a due canali sviluppato in collaborazione con Bosch.

VEDI ANCHE

Aprilia RS 125 - Tre quarti anteriore

MOTORE E CICLISTICA Il motore, come anticipato, è stato rivisto nella messa a punto così da essere conforme alla normativa Euro5+, ed eroga 15 CV e 11,5 Nm. Il serbatoio della moto è sempre il più grande della categoria, con i suoi 14,5 litri, a tutto vantaggio dell'autonomia. L'impianto frenante, invece, conta su una pinza ad attacco radiale su un disco da 300 mm all'anteriore. Completano il quadro la cover dello scarico dal design rivisto e il telaio in alluminio riverniciato nero.

NUOVE TINTE Sono due le varianti cromatiche in cui è disponibile la nuova Aprilia RS 125: Kingsnake White, caratterizzato dal bellissimo accostamento tra un elegante bianco e un più grintoso rosso e Cyanide Yellow dalle grafiche dominate dal nero inteso abbinato a un vistoso giallo. Due colori anche per la Tuono 125: Viper Yellow, caratterizzato dall’accostamento tra i colori giallo e nero e Mamba Grey dagli accattivanti colori grigio e rosso opachi.

Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024