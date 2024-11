Aprilia presenta Tuono 457, la naked per patente A2

Dalla base tecnica della RS 457 nasce Tuono 457, naked dedicata ai giovani con patente A2. Nuovo design e tutto il know how di Aprilia per una piccola nuda tutto pepe: scopriamo come è fatta, quando arriva e quanto costa.

Aprilia: nuova Tuono 457 2025

Il design è tutto nuovo, con triplo faro full LED tipico Aprilia, ma anche al posteriore il fanale è full LED. Il motore bicilindrico con funzione portante è a vista, così come il telaio in alluminio a doppio trave. L’impianto di scarico, sotto il motore, contribuisce alla pulizia delle linee.

Il bicilindrico parallelo frontemarcia DOHC raffreddato a liquido di 457 cc, appena introdotto su RS 457, è capace di 47,6 CV a 9.400 giri/minuto e 43,5 Nm a 6.700 giri/minuto (l’82% della quale è già disponibile a 3.000 giri/minuto). Prestazioni molto interessanti ma che le permettono di rientrare nei limiti per la patente A2. I tecnici Aprilia hanno lavorato sull’ottimizzazione degli ingombri, integrando totalmente nel motore il circuito di raffreddamento e il circuito di recupero del blow-by, eliminando così le tubature esterne. Il carter è diviso orizzontalmente in due pezzi, per ridurre ulteriormente gli ingombri e rendere più robusta la struttura. Per ridurre gli attriti interni i cilindri sono disassati di 6,5 mm rispetto all’albero motore, contralbero e pompa dell’acqua lavorano su cuscinetti a rulli anziché boccole, mentre gli spinotti dei pistoni sono provvisti di trattamento superficiale DLC (Diamond Like Carbon). Il cambio, infine, lavora su gabbie a rulli in luogo delle boccole – come sui motori V4 Aprilia – e in aggiunta adotta un’inedita soluzione brevettata per la lubrificazione, con un sistema integrato negli assi delle forcelle cambio. Gli assi a camme della distribuzione bialbero a 4 valvole per cilindro, comandati da una catena laterale, sono cavi e utilizzano dei bicchierini calibrati – utili a ridurre le inerzie – per muovere le valvole. La frizione multidisco in bagno d’olio è servoassistita e con antisaltellamento. A differenziare Tuono 457 da RS la trasmissione finale, più corta grazie a una corona con un dente in più.

Aprilia Tuono 457 2025: particolare anteriore

ELETTRONICA Come da tradizione Aprilia la Tuono 457 è dotata di una ricca suite elettronica. Sistema Ride by Wire, tre Riding Mode – Eco, Sport, Rain – controllo di trazione ATC regolabile indipendentemente dalla mappa su tre livelli (ed escludibile). È possibile escludere l’ABS dalla ruota posteriore a moto ferma, attraverso una pressione prolungata del tasto Riding Mode, per massimizzare ad esempio la guida sportiva in pista. Tra gli optional invece l’AQS, Aprilia Quick Shift, il cambio elettronico bidirezionale. Tuono 457 è dotata di TFT da 5” e di comandi al manubrio retroilluminati. Grazie al sistema Aprilia MIA, la piattaforma multimediale di Aprilia, si può disporre di assistente vocale, telefonate e musica tramite i comandi al manubrio, nonché della funzione di navigazione, ma permette anche di registrare i percorsi effettuati.

L'Aprilia Tuono 457 2025

L’unica tra le moto del suo segmento ad adottare un telaio in alluminio, Tuono 457 fa sfoggio di una ciclistica da vera moto sportiva. La forcella con steli da 41 mm e corsa da 120 mm è regolabile nel precarico, così come lo è l’ammortizzatore posteriore (dalla corsa di 130 mm), che lavora sul forcellone asimmetrico in acciaio. I cerchi sono da 17” e calzano pneumatici 110/70 e 150/60 posteriore, mentre l'impianto frenante si affida a pinze ByBre – davanti ad attacco radiale – che lavorano su dischi in acciaio rispettivamente di 320 mm e 220 mm. La leva freno al manubrio è regolabile e l'ABS Bosch a due canali con doppia mappa di utilizzo, su entrambe le ruote o solo sull’anteriore. Completano le misure di Aprilia Tuono 457 il peso record di 159 kg a secco e l'altezza sella di 800 mm.

Aprilia Tuono 457 è proposta in Piranha Red, più sportivo e aggressivo, e Puma Gray con colori più sobri come il grigio e il bianco. Il prezzo non è ancora stato ufficializzato.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2024