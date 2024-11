Aprilia svela a EICMA 2024 le nuove supersportive RSV4 e RSV4 Factory

A EICMA 2024 Aprilia ci mostra la nuova RSV4, anche in versione Factory, che porta a bordo tantissime novità. Quasi una moto nuova, la regina delle supersportive della casa di Noale, con evoluzione di stile, aerodinamica, motore e tecnologia.Le sovrastrutture della nuova RSV4 sono state completamente ridisegnate. Vengono introdotte per la prima volta duesuperfici alarisovrapposte nella parte sottostante il cupolino per aumentare la deportanza sull'anteriore. Nuovo è anche il design dei fianchetti e del codone, con il gruppo ottico posteriore integrato nel portatarga. Aprilia RSV4 è equipaggiata con la strumentazione TFT da 5” a colori dalla grafica rivista e dotata ora di indicatore del livello del carburante e nuovi blocchetti elettrici retroilluminati sui semimanubri. Inedita è anche la piastra di sterzo superiore in alluminio, più leggera della precedente, mentre l’impianto frenante Brembo, si arricchisce delle nuove pinze anteriori Hypure.

Nuova Aprilia RSV4: a EICMA 2024 anche in versione Factory con finiture rosseUN GIOIELLO DI TECNOLOGIA RACING La RSV4 e la RSV4 Factory sono spinte dal V4 oggi omologatoEuro 5+, che guadagna più coppia e potenza: 220 CV a 13.100 giri/min e 125 Nm a 10.800 giri/min.Aprilia introduce per la prima volta una serie di pacchetti elettronici che coniugano al meglio prestazione e sicurezza, aggiungendo funzioni e nuove regolazioni alla già ricca dotazione della supersportiva acquistabili anche sotto forma di “in-app purchase”, che non necessita di recarsi dal concessionario. Per entrambi i modelli sono di serie la piattaforma inerziale a sei assi, l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire e tre riding mode che gestiscono i tre livelli del Cornering ABS e i controlli presenti nell’APRC (Aprilia Performance Ride Control). Questo pacchetto di sistemi di controllo, derivato dalle competizioni, integra fra gli altri il controllo dell’impennata, del freno motore, del traction control, del cambio elettronico e, sulla Factory, anche del pit limiter, del launch control, dello slittamento laterale della ruota posteriore e la funzione Corner by Corner per cambiare automaticamente i settaggi elettronici di ATC, AWC e sospensioni semiattive sulla Factory, seguendo quanto impostato dal pilota prima di scendere in pista.

Nuova Aprilia RSV4: il ponte di comando della supersportiva made in ItalyDUE VERSIONI, TRE COLORI La versione standard diRSV4 vanta le stesse prestazioni della Factory ed è disponibile nella colorazione Poison Yellow, dominata dal grigio, con dettagli gialli e nella colorazione Stingray Blue intervallato da dettagli rossi. La più pregiata versione Factory è disponibile nell’unica variante grafica Dark Kraken in abbinamento alla sella bicolore.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/11/2024