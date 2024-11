Aprilia Tuareg Rally, a EICMA 2024 debutta la versione per l'off-road vero

Aprilia presenta a EICMA 2024 la Tuareg Rally, una adventure votata alla massima performance in fuoristrada nata sulla base della Tuareg da competizione utilizzata da Jacopo Cerutti in occasione della Eco Race. Frutto della preziosissima esperienza raccolta da Aprilia Racing nello sviluppo della Tuareg da competizione, svolto in collaborazione tecnica con la GCorse dei fratelli Guareschi, la nuova Aprilia Tuareg Rally si distingue per il parafango alto e per un nuovo paracoppa in alluminio, più spesso e con una conformazione più protettiva. Ma non finisce qui, perché le protezioni includono anche i paramani con anima in metallo e un nuovo guidacatena che garantisce maggiore sicurezza anche nel fuoristrada più estremo.

Aprilia Tuareg Rally - Gruppo ottico

MASSIMA PERFORMANCE IN OFF-ROAD Per rendere la moto più performante nell'off-road, gli ingegneri Aprilia hanno lavorato sull'ergonomia del pilota, alzando la sella di 20 mm e utilizzando un manubrio più alto. Inoltre, i cerchi heavy-duty a raggi con canale stretto in Ergal montano pneumatici tassellati con camera d’aria, mentre le sospensioni Kayaba dall'escursione di 240 mm (le stesse che equipaggiano il modello standard) adottano molle con una costante elastica K lineare, anziché progressiva.Anche la mappatura del motore è stata rivista per garantire la massima trazione in fuoristrada, mentre lo scarico SC Project con silenziatore completamente in titanio, è caratterizzato da un grintoso fondello racing con una generosa uscita di 60 mm. Ed è proprio grazie a quest'ultimo, e ai cerchi, che il peso in ordine di marcia della Rally – che sarà commercializzata nella colorazione ''race replica'' – scende da 204 a 199 kg.

Aprilia Tuareg Rally - Tre quarti anteriore

NOVITA' ANCHE PER TUAREG Le novità relative ad Aprilia Tuareg a EICMA 2024 non riguardano soltanto il debutto della versione Rally: tutte le versioni beneficiano di un bicilindrico rivisto (adotta ora corpi farfallati da 52 mm in luogo dei precedenti da 48 mm per una migliore efficienza generale) e oggi omologato Euro5+ e un design rinnovato nell'area del gruppo ottico ora incorniciato da una sovrastruttura più snella e priva del labbro inferiore. La Aprilia Tuareg sarà commercializzata in due inedite grafiche, entrambe abbinate al telaio verniciato in rosso: Tornado Green e Hailstorm White.



Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024