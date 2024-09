Aprilia: il nuovo abbigliamento tecnico lo firma Alpinestars

Aprilia ha presentato i nuovi capi di abbigliamento tecnico realizzati da Alpinestars: si tratta di una giacca, una felpa, un pantalone e dei guanti. Oltre a loro, però, arriva anche un nuovo casco integrale: andiamo a scorprire le caratteristiche e i prezzi dei nuovi prodotti.

LA GIACCA Speed Blast Air Tex è la giacca con struttura esterna in politessuto per offrire elevati livelli di resistenza ad abrasioni e strappi. Dotata di prese d’aria e di estese pannellature mesh-su-mesh su torace, schiena e braccia per una ventilazione insuperabile, è l’ideale per essere utilizzata nelle stagioni più calde. Le protezioni Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti, caratterizzate da un design ergonomico, promettono ampia libertà di movimento. Speed Blast Air Tex è dotata di tasca per il paraschiena, chiusura regolabile in velcro per maniche e polsi, tasca interna con zip di sicurezza ed elastici di collegamento con i passanti per il pantalone. È disponibile nelle taglie dalla S alla XXXXL con un prezzo di 229 euro.

LA FELPA Next Rival, la felpa con cappuccio, è caratterizzata da un look casual, perfetta per la guida in contesti urbani. Promette un’eccellente resistenza all’abrasione grazie ai rinforzi aramidici interni su spalle, gomiti e schiena. Il guscio principale è in tessuto a maglia, per un look casual anche una volta sceso dalla moto. Le protezioni Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti garantiscono un livello elevato di protezione dagli urti. Anche Next Rival è dotata di tasca per il paraschiena, nonché di una tasca interna impermeabile, mentre il cappuccio è staccabile. Next Rival è disponibile in taglie dalla S alla XXXXL con un prezzo di 229 euro.

I JEANS Per tenere al sicuro le gambe ecco Burnout Denim, jeans tecnico che unisce la massima protezione allo stile. Caratterizzato da una vestibilità lineare regular, è realizzato in un tessuto denim di qualità ed è dotato di pannelli interni in fibra aramidica per un maggiore livello di protezione da abrasioni e tagli. Burnout Denim è dotato di protezioni alle ginocchia e alle anche. Burnout è disponibile in taglie dalla 28 alla 40 al prezzo di 235 euro.

I GUANTI Questo guanto sportivo leggero incorpora una robusta protezione rigida per le nocche e un palmo interamente in pelle scamosciata sintetica per elevati livelli di durata. Il guanto è anche dotato di una punta del dito compatibile con touchscreen per l'utilizzo di smartphone e sistemi GPS e pannelli elastici per una maggiore mobilità delle dita. I guanti Rapid Dash Air sono caratterizzati da chiusura in velcro e dorso traforato, per una ventilazione ottimale: i nuovi guanti Aprilia by Alpinestars sono disponibili nelle taglie da S a XXL al prezzo di 59 euro.

IL CASCO Fa la sua comparsa tra l'abbigliamento tecnico Aprilia anche il nuovo casco integrale Overtake. Questo integrale con forma aerodinamica dal design sportivo è studiato in galleria del vento per ridurre le turbolenze, migliorare la stabilità e il livello di insonorizzazione alle alte velocità. Overtake promette un campo visivo ampio ed è dotato di visierino interno parasole, sistema Pinlock, un supporto per action cam e un deflettore aria per la mentoniera. Disponibile in bianco e in nero, con taglie dalla XL alla XXL, Aprilia Overtake è certificato CE 22.06 / DOT ed è in vendita al prezzo di 299 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/09/2024