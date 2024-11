Aprilia Tuono 660 Factory, sempre più performante: 105 CV e 181 kg di peso

Aprilia porta sul palcoscenico di EICMA 2024 la nuova Aprilia Tuono 660 Factory, che dopo il successo ottenuto fino a oggi sarà l'unico modello in gamma (non ci sarà più la standard, per intenderci). Rispetto alla precedente versione non viene stravolta ma introduce piccole ma importanti novità che la proiettano su un gradino sempre più alto.

SOSPENSIONI OHLINS Con l’obiettivo di essere ancora più efficace e divertente, la nuova Aprilia Tuono 660 Factory monta nuove sospensioni Öhlins completamente regolabili: la forcella è della serie NIX 30 con steli di 43 mm, mentre l’ammortizzatore STX 46 ha il serbatoio integrato. Migliora anche il rapporto peso/potenza, grazie a un motore bicilindrico frontemarcia da 660 cc Euro5+ che raggiunge i 105 CV di potenza e un peso che si ferma a 181 kg in ordine di marcia.

ELETTRONICA Dal punto di vista dell'elettronica, la nuova Aprilia Tuono 660 Factory dispone di serie della suite completa di controlli APRC che prevede tra le altre cose controllo della trazione regolabile, antiwheelie, cruise control, cambio elettronico, mappe motore e Cornering ABS. Nuova è l'elettronica di bordo con nuovi comandi al manubrio retroilluminati e una nuova strumentazione a colori da 5''. Infine, quanto all'estetica, la nuova Tuono 660 Factory si distingue per le sovrastrutture della zona frontale dal nuovo design e per l’assenza del puntale sotto il motore, a vantaggio della leggerezza e di uno stile più minimal. La moto sarà presumibilmente in vendita a partire dal 2025 (ma attendiamo conferme ufficiali) ad un prezzo ancora da definire.



Pubblicato da Francesco Irace, 05/11/2024