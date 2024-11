EICMA 2024: in video le novità Fantic raccontate da Pietro Secco

VEDI ANCHE

Grandi novità a EICMA 2024 per Fantic, che aggiorna le Caballero 500 – best seller del marchio veneto, e amplia la gamma delle Caballero 700, con la versione Travel pensata per i viaggi avventura e la Deluxe, che punta tutto sulla qualità e le finiture. Golosi per i giovani i modelli Enduro e Motard di piccola cilindrata; sia la stradale, sia la enduro si aggiornano e migliorano la dotazione tecnologiche e non solo. Fantic è pronta a entrare nel segmento delle naked A2 con tantissimi assi nella manica: le sportive Imola 125 e 500, e la naked Stealth 500, con cui condividono la base tecnica. Ne parliamo con Pietro Secco, PR e Marketing Manager Fantic Motor.

Pubblicato da Isabella Galli, 08/11/2024