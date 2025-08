Mercato moto luglio 2025: secondo mese positivo. Le moto e gli scooter più venduti

Il mercato moto di luglio 2025 continua con segno positivo dopo l'exploit di giugno. Moto, scooter e ciclomotori registrano un + 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, ma sono ancora una volta gli scooter a trainare, mentre moto e ciclomotori, ognuno a modo proprio, soffrono...

Mercato moto luglio 2025: i dati

A luglio il mercato di moto, scooter e ciclomotori registra +7,34%, pari a 44.817 unità. Sono gli scooter a ''tirare la baracca'', con +19,36% – è la migliore performance dell'anno – e 26.610 mezzi immatricolati. Le moto soffrono ancora una leggere flessione: -5,28% e 16.048 veicoli targati. Anche i ciclomotori, a modo loro, migliorano, ma segnano -14,26% e 2.159 nuove unità.

Mercato moto 2025: l'analisi dei primi sette mesi

Dopo sette mesi il mercato moto recupera lo svantaggio e chiude a luglio con -3,4 % e 246.273 unità vendute (rispetto allo stesso periodo del 2024). L'unico segmento in positivo è quello degli scooter, che crescono del 7,63% e targano 139.661 mezzi. Le moto inseguono con -13,57% e 97.983 unità, mentre i ciclomotori sono ancora in territorio fortemente negativo con -27,01% e 8.629 pezzi. ''Il parziale annuo – precisano da ANCMA – benché negativo, evidenzia la tenuta del mercato italiano rispetto a quello europeo, che in base ai dati del primo semestre ora disponibili e relativi a dieci mercati continentali, registra un calo del 9,25%''.

Mercato moto 2025: l'elettrico

Il mercato di moto e scooter elettrici prosegue il faticoso cammino: nel mese di luglio migliora di molto rispetto a giugno – quando aveva registrato -29% – e si attesta a -15,17%, con 1.124 unità vendute. Un risultato in linea con il parziale dell'anno: da gennaio, infatti, -16,42% per 5.613 unità.

Mercato moto 2025: le moto più vendute a luglio

Anche a luglio il mercato moto elegge – di nuovo – regine le due BMW, R 1300 GS e R 1300 GS Adventure. Ma la classifica è molto corta e, dal 2° al 6° posto, sono tutte lì. Sale la Yamaha Tracer 9, che conquista il gradino più basso del podio a discapito di Africa Twin, che finisce addirittura al 5° posto, scavalcata dalla sorellina Transalp. Crossover e maxi enduro la fanno da padrone e bisogna attendere il 6° posto della MT-07 per una moto di segmento diverso. Al 7° c'è la 450MT di Cfmoto, mentre la Top 10 è chiusa da Ducati Multistrada V4, Kawasaki Z900 e Yamaha Ténéré 700.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2025 1 BMW R 1300 GS ADVENTURE OFF 2.802 2 BMW R 1300 GS ADVENTURE ADVENTURE OFF 2.294 3 YAMAHA TRACER 9 TURISMO 2.191 4 HONDA XL 750 TRANSALP ADVENTURE ON 2.179 5 HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE OFF 2.159 6 YAMAHA MT-07 NAKED 2.133 7 CFMOTO 450MT ADVENTURE OFF 1.908 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S TURISMO 1.856 9 KAWASAKI Z 900 NAKED 1.589 10 YAMAHA TENERE 700 ADVENTURE OFF 1.551 11 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X ADVENTURE ON 1.521 12 HONDA NC 750 X ADVENTURE ON 1.456 13 VOGE BRIVIDO 125R NAKED 1.428 14 YAMAHA MT-09 NAKED 1.409 15 HONDA GB350S CLASSIC 1.350 16 VOGE VALICO 625DSX ADVENTURE ON 1.149 17 VOGE VALICO 525DSX ADVENTURE ON 1.102 18 KAWASAKI VERSYS 650 TURISMO 1.073 19 VOGE VALICO 900DSX ADVENTURE ON 1.065 20 CFMOTO 800MT ADVENTURE ON 1.038 21 KAWASAKI Z 650 NAKED 1.010 22 MOTO GUZZI V7 CLASSIC 976 23 HONDA CB 1000 HORNET NAKED 972 24 DUCATI SCRAMBLER 800 CLASSIC 852 25 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S TURISMO 851 26 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 CLASSIC 828 27 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 ADVENTURE OFF 819 28 MOTO MORINI X-CAPE 700 ADVENTURE ON 781 29 HONDA CB 750 HORNET NAKED 780 30 BMW F 900 XR ADVENTURE ON 756 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato moto 2025: gli scooter più venduti a luglio

Il mercato scooter a luglio vede Honda SH125 involarsi verso la ''vittoria'': il 1° posto è saldamente suo con oltre 4.000 pezzi sul 2° classificato, Honda SH350, e quasi 6.000 sul 3°, SH 150. E al 4° posto? Ancora X-ADV, per un quartetto che farà gongolare Honda. Praticamente congelate anche le posizioni restanti, con Piaggio Liberty 125 al 5° posto, Kymco People S 125 al 6°, Honda ADV350 al 7° e ancora Yamaha TMax all'8°. Voge Sfida SR16 conquista il 9° posto e sorpassa Yamaha XMax 300, ora 10°.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Lug 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 SCOOTER 13.183 2 HONDA ITALIA SH 350 SCOOTER 8.739 3 HONDA ITALIA SH 150 SCOOTER 7.376 4 HONDA X-ADV 750 SCOOTER 6.323 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 5.303 6 KYMCO PEOPLE S 125 SCOOTER 4.578 7 HONDA ITALIA ADV 350 SCOOTER 4.421 8 YAMAHA TMAX SCOOTER 4.013 9 VOGE SFIDA SR16 SCOOTER 3.860 10 YAMAHA XMAX 300 SCOOTER 3.831 11 KYMCO AGILITY 125 S SCOOTER 3.143 12 SYM SYMPHONY 125 SCOOTER 3.083 13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 SCOOTER 3.014 14 PIAGGIO VESPA GTS 310 SCOOTER 2.856 15 HONDA FORZA 350 SCOOTER 2.806 16 PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 2.547 17 HONDA SH MODE 125 SCOOTER 2.382 18 PIAGGIO BEVERLY 400 SCOOTER 2.360 19 PIAGGIO BEVERLY 310 HPE SCOOTER 2.162 20 YAMAHA NMAX 125 SCOOTER 2.106 21 KYMCO AGILITY 125 R16 SCOOTER 1.924 22 SYM SYMPHONY 125 ST SCOOTER 1.804 23 SYM SYMPHONY 125 SR SCOOTER 1.754 24 ZONTES ZT368T-G SCOOTER 1.741 25 SYM SYMPHONY 200 ST SCOOTER 1.649 26 SYM ADX 300 SCOOTER 1.579 27 VOGE SFIDA SR1 ADV SCOOTER 1.556 28 PIAGGIO MEDLEY 200 SCOOTER 1.264 29 HONDA FORZA 750 SCOOTER 1.166 30 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS SCOOTER 1.141 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 04/08/2025