KTM RC 490 2026, novità in arrivo?

La KTM RC 490 è stata avvistata su strada in forma di prototipo, secondo il sito americano Cycle World. Se dovesse arrivare in versione definitiva a EICMA 2025, quindi come model year 2026, sarebbe la prima KTM A2 ''nativa'' bicilindrica e, immaginiamo, la prima di una nuova famiglia che comprenderebbe perlomeno 490 Duke e 490 Adventure. Le foto spia confermano che la moto è in fase avanzata di sviluppo.

KTM 490: finalmente in arrivo?

Già nel 2019 KTM aveva annunciato la volontà di collaborare con Bajaj per realizzare una gamma di cinque modelli “490” (490 Adventure, 490 SMC R, 490 SMT, 490 Duke, RC 490). Oggi, il piano sembra avviato alla concretizzazione. Anche se non bisogna dimenticare che alcuni prototipi KTM avvistati non sono mai arrivati in produzione, come la Duke elettrica o la Husqvarna Vitpilen 1301.

KTM RC 490: motore CFMoto?

Osservando il prototipo si nota come la RC possa nascere da una possibile collaborazione con CFMoto, partner cinese di KTM. La nuova RC 490 sembra infatti basata sul bicilindrico parallelo di 450 cc già visto sulle CFMoto 450SR-S, 450NK e 450MT.

Si tratta di un motore bicilindrico parallelo fronte marcia di 450 cc

Ha perni di manovella sfalsati di 270° per una sequenza irregolare delle combustioni

La potenza in Europa sarà presumibilmente di 48 CV così da rientrare nei limiti previsti per la guida con patente A2

Il telaio in acciaio, le pedane, il cavalletto laterale e soprattutto il forcellone monobraccio richiamano direttamente componenti della CFMoto 450SR-S, mentre sospensioni WP e linea spigolosa sono marchi di fabbrica KTM.

KTM RC 490: le concorrenti

Quando (e se) arriverà, la RC 490 dovrà vedersela con varie competitor credibili, tra le quali:

Aprilia RS 457 - 7.200 euro f.c. - 48 CV, 175 kg col pieno

- 7.200 euro f.c. - 48 CV, 175 kg col pieno CFMoto 450SR-S - 6.700 euro f.c. - 47 CV, 169 kg a vuoto

- 6.700 euro f.c. - 47 CV, 169 kg a vuoto Honda CBR5000R - 7.400 euro f.c. - 48 CV, 191 kg col pieno

- 7.400 euro f.c. - 48 CV, 191 kg col pieno Kawasaki Ninja 500 - 6.000 euro f.c. (fino a fine settembre) - 45 CV, 171 kg in ordine di marcia

- 6.000 euro f.c. (fino a fine settembre) - 45 CV, 171 kg in ordine di marcia Yamaha R3 - 6.800 euro f.c. - 42 CV, 169 kg in ordine di marcia

VEDI ANCHE