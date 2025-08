Honda presenta X-ADV e Forza 750 2026: ecco come cambiano

Honda presenta le versioni 2026 dei suoi maxi scooter, X-ADV e Forza 750: scopriamo tutte le novità dei nuovi model year.

Honda X-ADV e Forza 750 2026: le novità

Honda Forza 750 2026 nella nuova livrea Pearl Glare White

X-ADV e Forza 750 2026 non cambiano dal punto di vista tecnico ma guadagnano nuove colorazioni. X-ADV 2026 presenta colorazioni aggiorante Graphite Black e Mat Deep Mud Gray – ora con foderi forcella neri – e la nuova Special Edition in Mat Pearl Glare White con livrea Tricolour, con grafiche big logo e foderi forcella color oro (foto di copertina). Per Forza 750 2026, invece, una nuova colorazione: alle confermate Mat Ballistic Black Metallic e Mat Warm Ash Metallic si aggiunge la nuova Pearl Glare White. Honda non ha ancora annunciato i prezzi dei nuovi X-ADV e Forza 2026 ma, viste le novità, supponiamo saranno confermati o leggermente ritoccati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 05/08/2025