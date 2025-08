8 ore di Suzuka, il Team Honda HRC conclude i test al primo posto

Zarco fa segnare il best lap, out Xavi Vierge. Secondo posto per lo Yamaha Racing Team, terzo Yoshimura SERT Motul

In condizioni climatiche calde e umide, tipiche della stagione e dell’evento, si sono svolte le sessioni finali di test sul circuito di Suzuka, in preparazione per la 46ª edizione della FIM Endurance World Championship “Coca-Cola” Suzuka 8 Hours Road Race, in programma per domenica 3 agosto.

8 Ore di Suzuka, la classifica dei test

Il team Honda HRC ha completato i test chiudendo in testa alla classifica generale con il miglior tempo sul giro di 2'05''645, realizzato nella sessione 4 da Johann Zarco. La squadra ufficiale Honda HRC è scesa in pista con una formazione modificata all’ultimo minuto: accanto a Takumi Takahashi e Johann Zarco si è unito Xavi Vierge, che ha sostituito l’infortunato Iker Lecuona. Lo spagnolo non è nuovo a questo evento iconico, avendo fatto parte della formazione vincente di HRC nel 2023 insieme a Takahashi e Tetsuta Nagashima. Peccato che a test conclusi sia arrivata la notizia dell'esclusione di Vierge dalla gara per problemi procedurali.

8 Ore di Suzuka, test. Il francese Johann Zarco in forze al Team HRC è stato il pilota più veloce

Il secondo miglior tempo di 2'05''981, anche lui ottenuto nel corso della quarta sessione, è stato realizzato dallo Yamaha Racing Team composto da Jack Miller, Andrea Locatelli e Katsuyuki Nakasuga.

8 Ore di Suzuka, test. La R1 dello Yamaha Racing Team è stata la seconda più veloce. Qui Katsuyuki Nakasuga è in sella

Il terzo miglior tempo è stato di 2'06''559. È stato realizzato nella seconda sessione dallo Yoshimura SERT Motul (Suzuki), nel quale corrono Dan Linfoot, Cocoro Atsumi, Gregg Black ed Etienne Masson.

8 Ore di Suzuka, test. La GSX-R1000R di SERT Yoshimura chiude al terzo posto

8 Ore di Suzuka, i record sul giro

Nel contesto del Campionato del Mondo Endurance, il record sul giro di Suzuka è stato fatto in qualifica nel 2022 da Tetsuta Nagashima, in sella alla CBR1000RR-R del Team Honda HRC. È di 2''04''934. Mentre il record in gara è del 2019 e appartiene a Jonathan Rea e al Kawasaki Racing Team: 2'06''805.

