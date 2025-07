Honda CB1000F SE Concept: Moriwaki svela prima del tempo la nuova moto?

La Honda CB1000F SE è stata già svelata, o almeno così sembrerebbe. Moriwaki, infatti, ha già presentato la ''sua'' versione: ha così anticipato quella ufficiale della moto che farà il suo debutto durante la 8 Ore di Suzuka?

Honda CB1000F SE: Moriwaki ''anticipa'' la data di uscita?

Dopo la Honda CB1000F Concept presentata ad Osaka lo scorso marzo, qualche settimana fa abbiamo annunciato l'arrivo della versione semi-carenata, la CB1000F SE Concept. Ma Moriwaki sembra aver rotto gli indugi e ha già ''presentato'' quella che potrebbe essere una versione modificata della CB1000F SE: classica livrea Moriwaki, con blu acceso e giallo, ma soprattutto tante parti speciali, dai cerchi OZ passando per sospensioni Nitron e forcellone in alluminio con capriata di rinforzo, pinze freno Brembo Stylema, scarico Moriwaki Blade e, ovviamente, radiatore maggiorato, semimanubri, cupolino anteriore e vasca per il recupero dei liquidi (da buona moto racing). In realtà è tutto come da programma. Ad ammetterlo sarebbe la stessa Honda: ''La CB1000F può essere personalizzata, volevamo dimostrare che le sue capacità sportive sono elevate. Moriwaki è il partner ideale per trasmettere questo messaggio''.L'appuntamento con la ''vera'' CB1000F SE Concept sembra rimanere quello di venerdì 1 agosto. Restate collegati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 30/07/2025