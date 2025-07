Nuova Honda CB1000F SE: la versione semi-carenata è in rampa di lancio?

Honda CB1000F SE: c'è una nuova moto retrò in arrivo! Dopo la CB1000F Concept svelata all'Osaka Motorcycle Show 2025, è già tempo di parlare della versione semi-carenata. Ecco cosa si dice della nuova CB1000F SE.

Honda CB1000F SE 2026

Honda CB1000F Concept, sotto c'è la nuova Hornet 1000

La nuova CB1000F SE 2026 – o forse sarebbe meglio parlare di Concept – secondo i colleghi di Visordown sarebbe attesa per la prossima 8 Ore di Suzuka (1-3 agosto). Un debutto dal sapore molto racing per la moto sportiva retrò, ispirata a moto come la CB 900 F Bol d'Or ma moderna come la nuova CB1000R Hornet. Se così fosse la dotazione tecnica sarebbe in buona sostanza prelevata dalla nuda odierna: telaio in acciaio, forcellone in alluminio, mentre chissà se sospensioni, freni e motore saranno un copia-incolla dalla CB1000 Hornet SP, per alzare l'asticella tra l'accoppiata forcella e mono Showa-Ohlins, freni Brembo Stylema e il 4 cilindri in linea da 1.000 cc capace di 157 CV (derivato da quello della CBR1000 RR Fireblade 2017). Il tutto con l'aggiunta di un piccolo cupolino, naturalmente (la foto di copertina rende l'idea della silhouette).

Honda CB1000F SE 2026: data di arrivo

Honda CB1300 Super Four 2021: le CB1000F Concept riprenderebbero le redini del segmento retrò

La Honda CB1000F SE, insieme alla CB1000F, andrebbero a colmare quel gap attualmente esistente nella gamma della Casa di Tokio, dove le moto retrò sono assenti ormai da alcuni anni (vedi foto sopra, con le CB1300 Super Four). Se il debutto della CB1000F SE Concept è previsto per agosto è probabile che a EICMA 2025 arrivino le versioni definitive delle moto, pronte a essere commercializzate come model year 2026. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/07/2025