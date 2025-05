Nuova CB125F 2026: la prima moto Honda con Start&Stop

Si aggiorna la CB125F al model year 2026: motore aggiornato Euro 5+ con sistema Start&Stop, per la prima volta su una Honda manuale

La piccolina di casa Honda, CB125F, si aggiorna al model year 2026. Un aggiornamento su più fronti, dal motore – fresco di omologazione Euro 5+ ma non solo – passando per carene, faro a LED, strumentazione e dotazione. Scopriamo tutte le novità della rinnovata CB125F.

Honda CB125F 2026: caratteristiche

Design e strumentazione

La Honda CB125F 2026 si aggiorna a partire dal design, con nuovi fari a LED e carene anteriori riviste. Nuovi sono anche la strumentazione TFT a colori da 4,2” con connettività Honda RoadSync – con possibilità di navigazione Turn by Turn – e la presa USB-C.

Motore

Ma la grande novità è relativa al motore che sì, si aggiorna all'omologazione Euro 5+, ma guadagna – per la prima volta su una Honda manuale – il sistema Start&Stop. Il monocilindrico eSP (enhanced Smart Power) 2 valvole da 124 cc raffreddato ad aria con cambio a 5 marce eroga 11 CV a 7.500 giri/min e 10,9 Nm a 6.000 giri/min, per consumi ridottissimi: il dichiarato è di 66,7 km con un litro, per una potenziale autonomia di oltre 730 km.

Ciclistica

Confermati il telaio tubolare in acciaio, la forcella a steli tradizionali e i doppi ammortizzatori regolabili nel precarico, così come i cerchi da 18'' a razze sdoppiate. Semplice la dotazione dell'impianto frenante, con un disco da 240 mm con pinza a un pistoncino e dietro un tamburo da 130 mm, il tutto coadiuvato dal sistema​​​​​​ di frenata combinata CBS. Tanta semplicità vale alla CB125F 2026 un peso di appena 117 kg con il pieno.

Colori

La Honda CB125F 2026 debutta col nuovo colore Mat Axis Gray Metallic che affianca le livree Imperial Red Metallic e Matt Marvel Blue Metallic. Honda non ha ancora annunciato disponibilità e prezzi, vi terremo aggiornati in merito.

