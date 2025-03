Honda CRF450RX Rally 2026: svelati prezzo e data di arrivo

Honda ha presentato la nuova CRF450RX Rally 2026, moto della Dakar per ''tutti''. Ora la Casa di Tokio ha svelato anche la data di arrivo e il prezzo della moto da deserto: scopriamo quando sarà disponibile per i clienti e a quale prezzo.

Honda CRF450RX Rally 2026: data di arrivo e prezzo

La nuova Honda CRF450RX Rally 2026 sarà disponibile in 50 unità in tutto il mondo, in preordine a partire da lunedì 24 marzo. Honda CRF450RX Rally sarà in vendita al prezzo di 31.140 euro al netto di IVA (franco fabbrica). I clienti riceveranno le moto tra luglio e settembre 2025: per prenotare la propria è sufficiente riempire il modulo su RedMoto e inviarlo a michele@redmoto.it.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/03/2025