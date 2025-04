Honda CR500: è lei la moto da cross più costosa di sempre?

La Honda CR500, pazzesca moto da cross 2 tempi, va all'asta su Ebay. Non si tratta solo di una moto per nostalgici ma, in questo caso, di una moto nuova di zecca, ancora nella sua cassa, immacolata. Qual è il suo valore? Scopriamo il prezzo da record di questo esemplare.

Honda CR500 del 2001: all'asta per un prezzo da record

La Honda CR500 è una storica moto da cross 2 tempi. Una volta il suo valore era limitato, oggi per via dell'addio delle moto a miscela gli usati hanno il loro riscontro tra gli appassionati e se ne trova esemplari a 8-10.000 euro, con punte fino intorno ai 20.000 euro. Il 2001 fu l'anno del definitivo addio della CR500 al listino, con l'arrivo della CRF 450R nel 2002, la versione 4 tempi tutt'ora in commercio. La CR500 vista sul sito di Cycle World è, per l'appunto, un modello del 2001 ma ha un'altra straordinaria caratteristica: è ancora immacolata nella sua cassa. Date le circostanze, quindi, capirete perché il suo valore sia ben più alto di quello – già non indifferente – dei modelli usati che si trovano in giro.

La Honda CR500 2001 costava all'incirca 6.500 euro, ma quella dell'asta Ebay di oggi, illibata, nel momento in cui scriviamo è arrivata alla cifra record di 78.100 dollari, l'equivalente di oltre 68.000 euro...

Pubblicato da Michele Perrino, 19/04/2025