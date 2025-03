Tornano gli anni '80! Presentata ad Osaka la Honda CB1000F Concept

Alzi la mano a chi ha pensato subito alla leggendaria Honda CB 900 F Bol d'Or degli anni '80 dopo aver visto la CB 1000 F Concept svelata all’Osaka Motorcycle Show 2025.Arriverà sul mercato? Se sì, in che forma?Proviamo a rispondere a queste domande.

Honda CB 1000 FConcept:la Hornet fa da base

A chi ha sognato quella moto da ragazzino, la nuova concept di Honda avrà senz’altro acceso l’entusiasmo. Esteticamente il tributo alle linee iconiche della CB 900 F Bol d'Or, uno dei modelli più amati degli anni '80 è evidente: serbatoio squadrato, coda a becco d’anatra, sella con impunture che sa di “Burghy”, giacche di pelle e lacca spray.

Honda CB1000F Concept, la coda è squadrata come voleva la moda del tempo

L’idea di un tributo ai fasti deglia anni ‘80 ronza da un po’ per la testa negli uffici della Casa di Tokyo, dato che già nel 2020 venne presentata una moto che s’ispirava alla CB 900 F. A differenza di quest’ultima, che si basava sulla CB 1000 R, la CB 1000 F Conceptpresentata ad Osaka sfrutta la meccanica della maxi naked CB 1000 Hornet. Che sia questo il passo decisivo per farla diventare un modello di produzione in serie? Può darsi, dato che la nuova Hornet è più semplice e meno costosa rispetto alla CB1000R, con un forcellone bibraccio e un telaio in acciaio.

Design Retrò con Tecnologia Moderna

Pur richiamando lo stile degli anni '80, la Honda CB 1000 F integra soluzioni tecniche all’avanguardia che migliorano l’esperienza di guida:

Caratteristica Dettagli Forcella Upside-down di ultima generazione Impianto Frenante Radiale Nissin per una frenata sicura Display Schermo TFT con informazioni digitali Illuminazione Faro a LED anteriore e posteriore





Motore e Prestazioni della Honda CB 1000 F

Honda CB1000 Hornet 2025

La Honda CB 1000 F è equipaggiata con un quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, derivato dalla CB 1000 Hornet. Al momento non ci sono dati tecnici ufficiali, ma possiamo ipotizzare due strade:

Nessuna al modifica alla taratura del motore, con ben 152 CV a 11.000 giri/min e 103 Nm a 9.000 giri/min

Una taratura specifica, che privilegi la coppia e la sfruttabilità del motore, con potenza ridotta a 125/130 CV e coppia disponibile a regimi inferiori.

Ovviamente la tecnologia non mancherebbe, con TBW e riding mode, oltre al controllo di trazione.

Quando Uscirà la Honda CB 1000 F?

Tutto lascia pensare che la Honda CB 1000 F non rimarrà solo un prototipo. La scelta di utilizzare la piattaforma della Hornet, ma anche una costruzione in linea agli standard di una moto pronta a marciare sulle nostre strade suggerisce che Honda stia pianificando la produzione di serie. Intanto il concept continuerà a girare tra le fiere nipponiche, affiancato da una declinazione ancora più sportiva a cura della storica Moriwaki e da un’altra più legata al mondo del desing e dell’arte a cura di Guccimaze. Appuntamento a EICMA per la versione definitiva? Probabile, ma se ci dovessero essere novità vi terremo aggiornati.





Pubblicato da Danilo Chissalè, 26/03/2025