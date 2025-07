Questa Honda CBR1000 RR del 2010 vale il triplo della sua quotazione. Ecco perché

Questa Honda CBR1000 RR del 2010 va all'asta, ma se normalmente per una Fireblade così bastano circa 5.000 euro, la quotazione di questo esemplare è circa 3 volte superiore alla media. Il segreto? Il suo ex proprietario, un tale Michael...

Honda CBR1000 RR: la moto di Michael Schumacher

La Honda CBR1000 RR di Schumi fu preparata da Holzhauer Racing Performance per correre nell'IDM, il campionato superbike tedesco. Una SBK da 172 kg di peso a secco per 200 CV. Carene e telaietto posteriore in carbonio, sospensioni Öhlins e Holzhauer, elettronica da corsa, cerchi forgiati... Ciononostante, secondo quanto riportato dai colleghi di Motorrad, la CBR 1000RR del campione F1 sarebbe incidentata, anche se questo non sembrerebbe pesare particolarmente sulla quotazione stimata...

Honda CBR1000 RR: quanto vale la moto di Michael Schumacher

Secondo RM Sotheby's la CBR1000 RR appartenuta a Michael Schumacher avrebbe un valore tra i 25 e i 35.000 euro, cifra che include anche il casco firmato Schuberth e un paio di guanti da moto firmati. Per maggiori informazioni o per fare un'offerta potete visitare la sezione dedicata del sito di RM Sotheby's, cliccando qui, l'asta si aprirà il prossimo 23 luglio.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/07/2025