Herbert, tra rivelazioni e ricordi su Schumacher: "Aveva un grande senso dell'umorismo"

Sono da poco passati i giorni del decimo anniversario dell'incidente sugli sci di Michael Schumacher e, successivamente, del suo 55esimo compleanno. Le condizioni di salute del campione tedesco restano avvolte nel mistero per decisione della famiglia, anche se dal poco che è stato fatto filtrare risulta chiaro che il sette volte campione del mondo non sia più tornato come lo avevamo conosciuto in precedenza. Nel documentario ''Schumacher'' realizzato da Netflix nel 2021, la moglie Corinna aveva parlato dell'ex pilota della Ferrari ammettendo che ''ora è diverso, ma qui''.

F1 1998, GP Canada: Michael Schumacher (Ferrari)

SEDUTO A TAVOLA Qualche considerazione sulle condizioni di Schumacher è stata fatta da Johnny Herbert, suo compagno di squadra alla Benetton nella stagione 1995, nel corso di un'intervista rilasciata al sito BettingSites.co.uk: ''Sento solo informazioni di seconda mano. Ho sentito dire da chi lavora in F1 che si siede a tavola per cena, ma non so se sia vero. Riesco solo a leggere tra le righe. Non abbiamo avuto molte notizie dalla famiglia ed è comprensibile. Questa è sempre stata una parte importante del modo di Michael e della famiglia di mantenere tutto molto privato, molto segreto e continua dai suoi giorni nel mondo delle corse. Non credo che le cose siano andate avanti nel modo in cui molti di noi che lo conoscevano e molti dei suoi fan in tutto il mondo vorrebbero vedere. A loro piacerebbe sapere, a tutti noi piacerebbe sapere che le cose stanno andando avanti in modo positivo. Ma poiché non abbiamo alcuna informazione, possiamo solo supporre che non sia ancora in una posizione in cui ci sia una possibilità di recupero''.

LA SPERANZA Attualmente, Schumacher è assistito da un'equipe medica e dalla moglie Corinna nella loro casa sul lago di Ginevra. Secondo Herbert, la speranza della sua famiglia è che la medicina nel futuro prossimo possa trovare il modo di migliorare l'attuale situazione: ''Secondo me, e devo sottolinearlo, poiché non abbiamo avuto notizie dalla famiglia, ciò dimostra che sfortunatamente probabilmente si trova nella stessa situazione in cui si trovava subito dopo l'incidente. Non sembra che si siano mossi molto, se non del tutto. Suppongo che la famiglia stia aspettando che la scienza trovi qualcosa che, si spera, riporterà indietro il Michael che tutti conoscevamo e, per le persone che lo hanno visto solo attraverso le immagini televisive, quando era dinamico su una pista da corsa''.

IL MICHAEL SPENSIERATO Abbandonato il presente, Herbert ha fatto un tuffo nel passato per raccontare il lato meno di Schumacher. Il tedesco, spesso accusato di essere un freddo calcolatore, nella vita privata era molto più ironico e scherzoso. Il suo ex compagno di squadra ha ricordato: ''Sappiamo tutti che c'era un lato estremamente serio in lui, totalmente spinto dal voler tirare fuori il meglio di se stesso. Ma c'era quel periodo di inattività di fine stagione, il momento di relax che abbiamo sempre avuto dopo la gara di Adelaide. Gli piacevano le prelibatezze alcoliche disponibili e lo abbiamo fatto tutti. Potevamo farlo solo una volta all'anno. Andava in giro per la stanza e il suo pezzo forte era strappare le magliette di tutti. Anche i pantaloni. Ma erano soprattutto le camicie abbottonate che gli piaceva strappare. Questo era il suo lato divertente. Questi sono i ricordi che la maggior parte delle persone non ha visto, ma sono i bei ricordi che ho di lui. Aveva un grande senso dell'umorismo e spero che vedremo di nuovo qualcosa''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/01/2024