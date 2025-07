Ducati Paul Smart in miniatura? No, solo l'ennesima trasformazione di Honda Monkey 125

Sembra una Ducati Paul Smart in miniatura ma altro non è che una Honda Monkey 125 con kit di Note Kevlar: le modifiche e il prezzo

Una mini Ducati Paul Smart, ecco in cosa si è trasformata la Honda Monkey 125. La piccolina della Casa di Tokio non è affatto nuova a questo genere di travestimenti, anzi. Dopo la versione mini Africa Twin e la Monkey con motore della CB350, andiamo a scoprire ''Smart Monkey'', versione ispirata alla mitica moto di Borgo Panigale.

Ducati Paul Smart? Honda Monkey 125 ''Smart Monkey''

La mini Ducati Paul Smart su base Monkey 125 è una realizzazione di Note Kevlar, designer thailandese che conta diverse special su base Monkey e Honda in generale. Ecco quindi che la piccola moto di Tokio viene rivoluzionata nelle sovrastrutture, con l'aggiunta di carene complete, luci a LED, rivestimento della sella beige e coperture di telaio e forcellone in azzurro, per somigliare al massimo alla moto bolognese. Anche i cerchi sono stati sostituiti con unità in lega dal design molto particolare, per richiamare quelli a raggi della Ducati Paul Smart.

Honda Monkey 125 ''Smart Monkey'', il prezzo della ''replica'' Ducati Paul Smart

La Honda Monkey 125 ''Smart Monkey'' è venduta sia intera che col kit, per chi già possiede la moto. Il prezzo del kit è di circa 2.780 euro, mentre per la moto completa servono 7.976,95 euro. Le ruote sono considerate optional: poco meno di 1.000 euro per i cerchi a raggi neri, mentre ne servono oltre 1.100 per quelli in lega in misura 3'' anteriore e 4'' posteriore, oppure quasi 1.300 euro nella misura 4''-6'' (il prezzo di una Honda Monkey 125 2025, in Italia, è di 4.590 euro). Una personalizzazione davvero speciale e non troppo onerosa quella della piccola moto giapponese.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/07/2025