Honda EV FUN Concept, il video della naked elettrica in azione. In arrivo a EICMA la versione definitiva?

Honda EV Fun Concept - La Casa di Tokyo ha diffuso nuove immagini e un filmato della sua EV FUN Concept, ripresa durante i test su strada in Europa nelle fasi di sviluppo. Presentata a EICMA 2024, l’EV FUN Concept è una naked - paragonabile ad una moto di “media cilindrata” - dotata di batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico di ricarica rapida CCS2. Secondo la Casa, questo modello rappresenta un concreto passo avanti nella strategia globale di Honda per raggiungere l’obiettivo di una mobilità sostenibile e a zero emissioni.

A guidare lo sviluppo della prima moto elettrica Honda è l’ingegner Masatsugu Tanaka, che compare anche come pilota nel video teaser. Tanaka-san vanta una lunga e significativa carriera in Honda. Dal 1998 al 2006, col ruolo di Test Project Leader, ha curato l’handling di modelli entrati nella storia del Marchio quali CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade e Gold Wing. Dal 2006, in qualità di Deputy Large Project Leader, ha guidato lo sviluppo di altri modelli di successo tra cui VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100.

Dal 2022, Tanaka-san è responsabile dello sviluppo e dei test dinamici all’interno del dipartimento Honda dedicato all’elettrificazione. Il trasferimento del suo know-how, unito al lavoro di un team di ingegneri giovani e appassionati, ha permesso all’EV FUN Concept di ereditare l’equilibrio ciclistico, la maneggevolezza e il fun factor che contraddistinguono le moto della Casa dell’Ala. Così, almeno, afferma Honda.

“Abbiamo sviluppato la nostra prima moto elettrica seguendo il principio chiave ‘Be the Wind’. Offre una guida fluida e silenziosa unica tra i modelli EV e un senso di integrazione con il mezzo, capace di far sentire il pilota un tutt'uno con il vento”, spiega Tanaka-san. “Basandoci sulla mia esperienza con i modelli Honda FUN con motore a combustione interna, abbiamo applicato le conoscenze alla moto elettrica, per creare un modello realmente entusiasmante da guidare. Abbiamo testato approfonditamente la moto sulle strade europee, dove risiedono i nostri clienti principali per questo modello, per valutare le performance di guida, la ricarica e la versatilità quotidiana, perfezionando ogni dettaglio per offrire un’esperienza affidabile che permetta di concentrarsi esclusivamente sul piacere di guida.

Sempre Tanak-San rivela che la moto sarebbe pronta a un debutto ufficiale: ''La nuova Honda EV FUN arriverà presto, e non vediamo l’ora che possiate viverla”.

