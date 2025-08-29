Honda vince il “Red Dot: Best of the Best 2025” con il Fastport eQuad

L'Honda Fastport eQuad, nuovo veicolo elettrico pensato per le consegne dell’ultimo miglio, è stato riconoscoiuto come vincitore “Red Dot: Best of the Best 2025” nella categoria Design Concept del Red Dot Design Award.

Anche i concept EV Fun Concept e EV Urban Concept – che anticipano motociclette elettriche innovative – sono stati premiati con il titolo di Red Dot Winner nella stessa competizione.

L'Honda Fastport eQuad può circolare sulle piste ciclabili

Fastport eQuad: il futuro della logistica urbana elettrica secondo Honda

Il Fastport eQuad è un veicolo che combina pedalata assistita e motore elettrico, progettato per un singolo conducente. Ha un sistema di “pedal by wire” che trasmette elettronicamente la spinta del rider, il quale viene così assistito dal motore elettrico. Honda lo ha pensato per circolare sulle piste ciclabili e migliorare la velocità e la sostenibilità delle consegne in città congestionate dal traffico. La produzione su larga scala è prevista per l’estate del 2026 in uno stabilimento Honda negli Stati Uniti.

Caratteristiche del Fastport eQuad

Proporzioni compatte ispirate alla bicicletta

Materiali trasparenti per aumentare la visibilità di pedoni e traffico

Contenitore di carico traslucido per ridurre l’impatto visivo

L'Honda Fastport eQuad è caratterizzato dal vano di carico traslucido

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/08/2025