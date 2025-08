Honda presenta la CB1000F SE Concept 2026: le immagini della nuova café racer

Come da programma Honda ha presentato a Suzuka la CB1000F SE Concept 2026, variante semi-carenata della CB1000F Concept vista ad Osaka la scorsa primavera. Scopriamo come è fatta la nuova café racer.

Honda CB1000F SE Concept 2026

Nessuna sorpresa per la CB1000F SE Concept, già annunciata e parzialmente svelata prima da Honda stessa, poi quasi... spoilerata da Moriwaki, che ha realizzato una variante racing su base CB1000F Concept. I concept di CB1000F e CB1000F SE condividono praticamente tutto, non fosse per il mini-cupolino della versione SE e un radiatore leggermente differente. Oltre all'estetica, ovviamente, le due moto retrò condividono la base tecnica, tutta presa ''in prestito'' dalla moderna CB1000 Hornet, tra telaio in acciaio e forcellone in alluminio, sospensioni Showa e freni Nissin, ma soprattutto motore, il 4 cilindri in linea da 1.000 cc che, sulla naked sportiva, eroga oltre 150 CV. In realtà per CB1000F e CB1000F SE ci si aspetta un ritocco dei valori verso il basso – tutta questione di elettronica, presumiamo – con una potenza massima nell'ordine dei 120 CV e una schiena più piena già dai regimi inferiori. Per le due moto retrò sembrano arrivare, di serie, cambio elettronico e manopole riscaldabili. Anche il ponte di comando è tutto nuovo, come sulle recenti moto presentate da Honda, col nuovo joystick a 5 vie sul blocchetto sinistro e il display TFT da 5''.

Honda CB1000F SE Concept 2026: quando arriva

Le versioni definitive di CB1000F e CB1000F SE 2026 saranno probabilmente presentate al grande pubblico già a EICMA, per poi raggiungere le concessionarie a partire dal 2026.

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 06/08/2025