Honda: sound e numeri del nuovo motore V3 "svelati" in video!

Per la prima volta da EICMA 2024, quando Honda svelò l'inedito motore V3 con compressore elettrico – qui trovate tutte le info del caso, video incluso –, il nuovo propulsore appare in un nuovo filmato: sentiamo qual è il suo sound e scopriamo qualche dettaglio tecnico trapelato.

Honda: il video col sound del motore V3 svela anche regime di rotazione e valore di coppia

Un video teaser breve quello con protagonista il motore V3 con compressore elettrico di Honda, che viene accostato alle altre grandi innovazioni della Casa di Tokio, il DCT e l'E-Clutch. Tra i tanti punti di domanda che ancora restano, in un paio di frangenti, si sente il sound del nuovo motore: a circa 26'' e poi, verso la fine del filmato, a 38'', quando sembra avviarsi il compressore elettrico. Ma il punto forse più interessante è a 32'', quando il video si sofferma sul display: mostra alcuni valori del motore al banco prova e si legge qualcosa come 17.800 giri/min nella parte superiore e 196.8 Nm nella parte inferiore. Se il motore venisse confermato essere inferiore al litro di cilindrata, si tratterebbe di numeri ''fuori scala'' per le moto attualmente in commercio. Insomma, Honda ha ''cucinato'' bene il video, ora abbiamo davvero l'acquolina in bocca...

Pubblicato da Michele Perrino, 08/08/2025