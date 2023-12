Ferrari 296 GTB Tailor Made: Maranello celebra la monoposto F2004 di Schumacher

Il programma di personalizzazione Tailor Made di Ferrari ha messo mano alla 296 GTB Assetto Fiorano e oggi ci mostra il risultato del suo ultimo progetto. Si tratta di una variante della berlinetta ibrida in tiratura super limitata e rende omaggio a una delle vittorie più storiche e importanti della Scuderia Ferrari, quella del Gran Premio d'Ungheria del 2004, dove la monoposto di Maranello partì prima e seconda in griglia, tagliò il traguardo in prima e seconda posizione, fece il giro più veloce della gara e si assicurò il sesto Campionato Costruttori consecutivo. L'auto che ha dominato quella stagione è stata la F2004, pilotata dalla leggenda tedesca Michael Schumacher, che quell'anno vinse il suo settimo e ultimo campionato piloti, e dal suo compagno di squadra brasiliano Rubens Barrichello, che concluse la stagione al secondo posto. In onore della vittoria ungherese, tutti e cinque i modelli Ferrari 296 Assetto Fiorano sono destinati ai clienti di quel Paese, con il primo esemplare presentato a Budapest.

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Tailor Made: la berlinetta ispirata alla monoposto F2004V6 PLUG-IN HYBRID CON 830 CV Ricordiamo che la Ferrari 296 GTB è la prima Ferrari con motore V6 dopo la Dino. Il motore è ibrido alla spina, twin-turbo da 830 cavalli che aiuta a spingere la supercar da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, a una velocità massima di 330 km/h e le consente di percorrere fino a 25 km in modalità elettrica. La macchina ha una manovrabilità sublime – possiamo metterlo nero su bianco – un timbro di scarico inebriante e lo speciale pacchetto “Assetto Fiorano” viene fornito con un assortimento di componenti in fibra di carbonio che riducono il peso e migliorano l’aerodinamica.

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Tailor Made: colori esclusivi ispirati alla F1 vittoriosaCOLORE E DETTAGLI ESCLUSIVI Questi cinque modelli Limited Edition includono il numero ''1'' sul muso, applicato con il carattere originale, e lo stesso Bianco King della vettura di Formula 1 F2004. Poi, ancora, il medesimo Rosso F1 della monoposto - un rosso metallizzato a tre strati - è stato utilizzato anche con dettagli Bianco King sulla parte anteriore, posteriore, sul tetto e sui fianchi inferiori della 296. Le specifiche uniche continuano sotto la carrozzeria, con speciali ammortizzatori Multimatic derivati ​​dalle corse GT e uno spoiler anteriore ad alto carico aerodinamico ottimizzato per la pista.

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Tailor Made: i sedili con il circuito dell'Hungaroring ricamato ABITACOLO STUDIATO SU MISURA All'interno, i sedili sfoggiano la sagoma della pista dell'Hungaroring e la bandiera ungherese cucita sui poggiatesta e sono dotati di cinture di sicurezza a quattro punti. La Ferrari 296 GTB viene venduta per circa 275.000 euro, ma abbiamo il sospetto che questi cinque fortunati clienti siano stati felici di pagare molto di più per ricevere in consegna questi esemplari unici della supercar Made in Italy.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/12/2023