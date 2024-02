Kawasaki ZX-6R 2024: la Ninja è arrivata nelle concessionarie. Versioni e prezzo

Altro che finite, il 2024 è l’anno del ritorno delle supersportive 600 cc. Da un lato la nuova Honda CBR600RR, dall’altro – nell’ennesimo capitolo di una sfida che va avanti ormai quasi da un ventennio – la nuova Ninja ZX-6R 2024, Il testa a testa sulle nostre pagine non mancherà (qui un confronto numerico tra le due contendenti). Delle due la prima ad arrivare sul mercato è la “verdona” di Akashi, già disponibile nelle concessionarie.

Kawasaki Ninja ZX-6R 2024. forme affilate per la supersport di Akashi

COM’È FATTA Il modello 2024 si presenta con un look più aggressivo e più simile a quello della sorella maggiore ZX-10R. Caratteristica estetica di questo modello, oltre al nuovo faro anteriore a LED (come il resto dell’impianto d’illuminazione), sono le appendici aerodinamiche integrate nella carenatura, riprogettata come il cupolino al fine di ridurre le turbolenze e migliorare l’efficienza aerodinamica. Il quattro in linea della Ninja ZX-6R conferma la cilindrata di 636 cc, ma grazie a nuovi profili delle camme, condotti di aspirazione riprogettati e tubi dei collettori ridisegnati, riesce a rientrare nella normativa Euro5 pur conservando prestazioni di tutto rispetto: la scheda tecnica dichiara 124 CV a 13.000 giri e 69 Nm di coppia a 10.800 giri/min. Il peso in ordine di marcia è di 198 kg, le sospensioni sono Showa completamente regolabili, il telaio è di tipo perimetrale in alluminio.

VERSIONI E PREZZI La nuova ZX-6R è proposta con un prezzo di listino di 12.790 euro, ovviamente in colore verde. Al suo fianco, però, per festeggiare i 40 anni di storia della famiglia Ninja, Kawasaki propone anche una livrea celebrativa dall’impatto scenico (nostalgico) a cui è difficile rimanere indifferenti. La colorazione rievoca le moto dei primi anni ’90: verde, blu e bianco esaltano le linee della sportiva. Con questa colorazione il prezzo di listino sale fino a 13.090 euro.