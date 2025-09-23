Honda presenta ADV350 2026: le novità

Honda presenta ADV350 2026, il model year aggiornato del suo adventure medio, scooter tra i più venduti in Italia (qui i dati del mercato moto/scooter di agosto). Scopriamo come cambia per il prossimo anno.

Honda ADV350 2026: novità

ADV350 si è aggiornato proprio nel 2025 e conferma le sue dotazioni anche per il 2026. Le novità di ADV350 sono sono le livree: 4 i nuovi colori tra Mat Coal Black Metallic, Iridium Gray Metallic, Mat Pearl Cool White e la Special Edition Pearl Falcon Gray con grafiche big logo. Disponibilità e prezzi non sono stati ufficializzati: è probabile che ADV350 2026 arrivi tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, con prezzi allineati ai model year 2025 (la versione Smart Top Box 2025 è proposta a 7.190 euro). ADV350 arriverà in 3 versioni: ''standard'', Smart Top Box – con bauletto – e Special Edition (anche con Smart Top Box).

Pubblicato da Michele Perrino, 23/09/2025