Scooter novità 2026

Honda presenta ADV350 2026: le novità

Avatar di Michele Perrino, il 23/09/25

3 ore fa - Honda aggiorna ADV350 al model year 2026: scopriamo le novità

Honda ADV350 model year 2026 si presenta aggiornato: scopriamo come cambia lo scooter dall'animo adventure

Honda presenta ADV350 2026, il model year aggiornato del suo adventure medio, scooter tra i più venduti in Italia (qui i dati del mercato moto/scooter di agosto). Scopriamo come cambia per il prossimo anno.

Honda ADV350 2026: novità

Honda ADV350 2026: novità

ADV350 si è aggiornato proprio nel 2025 e conferma le sue dotazioni anche per il 2026. Le novità di ADV350 sono sono le livree: 4 i nuovi colori tra Mat Coal Black MetallicIridium Gray MetallicMat Pearl Cool White e la Special Edition Pearl Falcon Gray con grafiche big logo. Disponibilità e prezzi non sono stati ufficializzati: è probabile che ADV350 2026 arrivi tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, con prezzi allineati ai model year 2025 (la versione Smart Top Box 2025 è proposta a 7.190 euro). ADV350 arriverà in 3 versioni: ''standard'', Smart Top Box – con bauletto – e Special Edition (anche con Smart Top Box).

VEDI ANCHE
WN7, prima moto elettrica Honda: motore, autonomia, prezzo
Honda WN7: la prima moto elettrica è servita. Data di arrivo e prezzo
Honda EV FUN Concept foto e video
Honda EV FUN Concept, il video della naked elettrica in azione. In arrivo a EICMA la versione definitiva?
comparativa naked entry level
Comparativa naked entry level: sfida tra CFMoto, Honda, Husqvarna, Suzuki, Triumph e Yamaha
Pubblicato da Michele Perrino, 23/09/2025
Tags
honda
Gallery
Logo Honda
Honda
Vedi anche