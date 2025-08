750SR-S 2026: Cfmoto presenta la sua supersportiva più potente

Cfmoto toglie i veli alla 750SR-S 2026, la prima supersportiva con motore 4 cilindri. Scopriamo quali sono le caratteristiche tra motore e ciclistica, ma anche quando potrebbe arrivare sul mercato...

Cfmoto 750SR-S 2026: design

Cfmoto 750SR-S 2026: la prima supersportiva del Marchio a 4 cilindri

Il design della Cfmoto 750SR-S 2026 è simile a quello della già commercializzata 675SR-R – qui impegnata nella nostra prova speciale – ma si differenzia per alcuni elementi. Come la sorella minore all'anteriore è dotata di condotti per il raffreddamento dei freni – elemento che fa ''molto racing'' – ma arrivano per la prima volta vistose ali aerodinamiche. Al posteriore, invece, spuntano 4 terminali di scarico, 2 per ciascun lato: una preziosa indicazione per introdurre l'argomento successivo...

Cfmoto 750SR-S 2026: motore

Già perché la 750 SR-S è la prima supersportiva di Cfmoto con motore 4 cilindri in linea. Un motore che è l'evoluzione di quello a 3 cilindri da 675 cc della già citata sportiva SR-R – con cui condivide l'alesaggio di 72 mm – anche se qui la cilindrata cresce fino a 749 cc grazie a una corsa di 46 mm. La 750SR-S non è una vera supersportiva, almeno dal punto di vista del motore: il plurifrazionato non è spinto al massimo per le performance in circuito. A dircelo sono i dati, 110 CV di potenza massima a 10.250 giri/min e 85 Nm a 9.000 giri/min. Numeri che sono circa 2.000 euro inferiori rispetto a quelli di una 750 supersportiva (vedasi Suzuki GSX-R). Una scelta probabilmente voluta, per rendere il motore meno estremo e più duraturo, ma anche più godibile su strada.

Cfmoto 750SR-S 2026: elettronica e ciclistica

Cfmoto 750SR-S 2026: d'impatto i 4 scarichi alti

La 750SR-S 2026 è dotata di due riding mode, cambio elettronico in salita e controllo di trazione sensibile all'angolo di piega, il tutto gestibile attraverso il TFT da 6,2'' con connettività Bluetooth e tecnologia NFC che consente il blocco/sblocco della moto senza chiave, attraverso un app. Sul piano della ciclistica la Cfmoto 750SR-S sfodera un telaio in traliccio abbinato a un forcellone in alluminio, mentre le sospensioni sono KYB, completamente regolabili. L'impianto frenante vede una coppia di dischi da 320 mm con pinze radiali monoblocco Brembo M4.32 e non manca l'ABS Cornering di Continental. Curioso il cerchio posteriore: strizza l'occhio alle ruote lenticolari ma è semplicemente ''pieno''. La 750SR-S 2026 ha un peso di 220 kg in ordine di marcia (il serbatoio è da 17 litri).

Cfmoto 750SR-S 2026: data di arrivo

Con l'arrivo della 750SR-S 2026 in Cina, dobbiamo aspettarci il debutto mondiale probabilmente a EICMA 2025: a proposito, i biglietti sono già disponibili online con uno sconto del 25%...

Pubblicato da Michele Perrino, 05/08/2025