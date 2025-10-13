Cfmoto 1000MT-X: a EICMA la prima assoluta della maxi enduro?

Cfmoto 1000MT-X è la maxi enduro che la Casa cinese sarebbe in procinto di lanciare a EICMA: scopriamo come potrebbe essere

Sarebbe imminente, da parte di Cfmoto, il lancio della 1000MT-X, nuova maxi enduro. Scopriamo allora cosa dobbiamo aspettarci dalla presunta novità 2026.

Cfmoto 1000MT-X 2026: caratteristiche e novità della maxi enduro

Cfmoto 1000MT-X 2026: c'è chi la immagina così

La 1000MT-X sarebbe la prossima moto della gamma Multiterrain di Cfmoto. Dopo 800MT-X e 450MT, la Casa cinese pare pronta per il grande salto, con la prima maxi enduro. Le indiscrezioni sulla 1000MT-X parlano di ruote da 21'' e 18'', motore 3 cilindri di circa 1000 cc per 111 CV a 8.500 giri/min e 105 Nm a 6.250 giri/min, con un peso a vuoto di 215 kg. Come da tradizione ci si attende anche una ricca dotazione elettronica di serie, tra manopole e sella riscaldabili, schermo TFT, cambio elettronico, cruise control e, magari, anche radar.

Cfmoto 1000MT-X 2026: data di arrivo e prezzo

La nuova 1000MT-X potrebbe essere presentata a EICMA, dal 6 al 9 novembre prossimi, per poi arrivare sul mercato nel corso del 2026. Possiamo aspettarci che la Cfmoto 1000MT-X attacchi con un prezzo molto concorrenziale, intorno a quota 11-12.000 euro. Vi terremo aggiornati.

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 13/10/2025