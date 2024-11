Cfmoto 125NK 2025: la gamma naked si arricchisce della piccola monocilindrica

La gamma naked di Cfmoto a EICMA si arricchisce, arriva la 675NK ma anche la sorellina 125NK, pensata per i sedicenni che vogliono cimentarsi con la prima moto e la guida sportiva. Design ricco di carattere e buona dotazione di serie sono i suoi punti di forza, scopriamola fino in fondo.

A caratterizzare la nuova 125NK di Cfmoto è lo stesso design delle sorelle maggiori, frutto dell’estro del centro italiano R&D Modena 40. La moto è ben fatta, con cura nella realizzazione quasi da segmento superiore e poche cadute di stile.

Cfmoto 125NK: a EICMA 2024 la naked monocilindrica con design sportivo

TUTTO QUEL CHE SERVE Lo stile futuristico e hi-tech fa il pari con la dotazione tecnologica Ovviamente tutte le luci sono a LED, lo strumento digitale TFT è super connesso, con tanto di app dedicata e per tenere sempre carica la batteria dello smartphone, compagno inseparabile dei giovani, sono presenti una presa USB tradizionale e una USB-C, posizionate vicino allo strumento.

Al centro del telaio in tubi d’acciao c’è il cuore della Cfmoto 125NK, ovvero un monocilindrico 4 valvole raffreddato a liquido da 124,9 centimetri cubi, secondo il costruttore cinese si tratta di un motore top di gamma, capace di prestazioni al vertice della sua categoria: il valore di potenza massima è di 14,2 CV, quello di coppia di 12 Nm. Con questi numeri il controllo di trazione sarebbe quasi superfluo, ma a scanso di equivoci sulla NK c’è, e non manca nemmeno la frizione anti-saltellamento abbinata ad un cambio a sei marce.

Cfmoto 125NK: un dettaglio su telaio e motore da 14,2 CV e 12 Nm di coppia

PROMETTE DIVERTIMENTO La Cfmoto 125 NK sarà anche la porta di accesso alla gamma naked ma non fa mancare nulla a chi si vuole cimentare con le prime pieghe e la guida sportiva. Al telaio e al forcellone si schierano la forcella a steli rovesciati e un mono ammortizzatore regolabile nel precarico molla ed è ben messo anche l’impianto frenante, con pinza radiale a 4 pistoncini e disco da 292 mm all’anteriore, disco da 220 mm e pinza mono pistoncino al posteriore, il tutto tenuto a bada dall’ABS a 2 canali di serie. I cerchi in lega di alluminio sono calzati da pneumatici sportivi in misura 110/70 R17 M/C all’anteriore e 140/60 R17 M/C al posteriore.

Cfmoto 125NK: stile affilato e tecnologia all'avanguardia per la piccola naked

FACILE Con tutta questa dotazione che ispira alle naked sportive di famiglia non bisogna far confusione, la 125NK sara anche sportiva, ma è pur sempre dedicata ai giovanissimi, magari alla prima esprienza in sella. La parola chiave è dunque facilità, con sella a soli 780 mm e un peso in ordine di marcia di soli 151 kg, per una moto gestibile e alla portata di tutti.

Cfmoto 125NK: il quadro strumenti digitale con connettività Bluetooth e prese USB

Per l’arrivo della nuova 125NK di Cfmoto bisognerà attendere con molta probabilità il 2025, quando sapremo con certezza anche il prezzo che, c’è da scommettere, sarà competitivo e offrirà un rapporto qualità/prezzo da vertice della categoria.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2024