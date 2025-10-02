MV Agusta annuncia l'arrivo della nuova Brutale, verrà presentata a EICMA in versione Serie Oro

Avrà motore tre cilindri di 950 cc. Look, ciclistica, elettronica ed ergonomia saranno inediti. Avrà cinque anni di garanzia

MV Agusta presenterà a EICMA la nuova generazione della Brutale, naked tra le più iconiche al mondo. La nuova Brutale arriverà sul mercato nel 2026, esattamente 25 anni dopo la nascita del modello divenuto icona di stile. Luca Martin, CEO di MV Agusta Motor, dichiara: “Nel 2001 la Brutale ha riscritto le regole della categoria naked, diventando istantaneamente un’icona. Oggi, 25 anni dopo, celebriamo quella rivoluzione con una nuova generazione che non si limita a rinascere, ma evolve, rappresentando una rinnovata interpretazione della nostra visione: andare oltre la pura performance. La nuova Brutale è più potente, raffinata ed emozionante, ma resta fedele alla sua anima: una moto pensata da motociclisti, per motociclisti. Un’icona Made in Italy, pronta a ispirare i motociclisti di tutto il mondo per i prossimi 25 anni.” La nuova Brutale sarà presentata ufficialmente il 3 novembre 2025, con tutte le specifiche tecniche, ed esposta a EICMA 2025 nella versione Serie Oro.

MV Agusta, l'attuale Brutale 800

MV Agusta Brutale Serie Oro 2026, il motore

Il cuore della nuova Brutale sarà una versione evoluta del tre cilindri di 931 cc che ha debuttato sulla Enduro Veloce. La configurazione EVO, che sarà montata sulla nuda, avrà:

Maggior potenza e coppia (la Enduro Veloce ha 124 CV e 102 Nm).

Risposta all’acceleratore più pronta e fluida. MV Agusta, la nuova Brutale avrà una versione evoluta del tre cilindri di 931 cc che equipaggia la Enduro Veloce

Tema affidabilità

Secondo la Casa, l’affidabilità è stata un elemento centrale nello sviluppo della nuova Brutale, la quale nasce con i più recenti processi produttivi e sistemi di controllo qualità. Come tutte le MV Agusta, inoltre, la nuova Brutale sarà coperta da 5 anni di garanzia standard.

MV Agusta Brutale Serie Oro 2026, la ciclistica

Sviluppata da zero, la nuova ciclistica, a detta della Casa, sarà performante tanto su strada quanto in pista. Ecco quali novità ci saranno rispetto alla generazione attuale:

Nuovo telaio e nuovo forcellone .

Nuove geometrie .

Nuovo triangolo ergonomico .

Nuove sospensioni e nuovi freni.

MV Agusta Brutale Serie Oro 2026, l'elettronica

Con la Brutale debutterà una nuova interfaccia HMI, più chiara e intuitiva. Inoltre, la rinnovata app MV Ride diventa un hub digitale che permetterà di configurare e personalizzare la moto da remoto.

