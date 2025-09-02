MV Agusta: "Non esiste alcuna collaborazione attiva tra noi e QJ Motor"

MV Agusta ha diramato un comunicato a seguito di notizie circolate sul web secondo le quali alcuni modelli QJ Motor sono frutto di una collaborazione tra le due Case - come in effetti l'aspetto di alcune QJ, della Super9 in particolare, sembra suggerire. Lo riportiamo integralmente.

''Ci teniamo a fare chiarezza. Non esiste alcuna collaborazione attiva tra MV Agusta e QJ Motor, né vi è mai stato alcun rapporto di partnership nello sviluppo del modello in questione. Il nome di MV Agusta compare unicamente nei curricula di alcuni designer oggi in forza a QJ Motor, i quali in passato hanno lavorato presso la nostra azienda. Oltre a questo legame indiretto, non vi è alcun punto di contatto o collaborazione tra le due realtà. Desideriamo sottolineare con forza l’essenza autenticamente Made in Italy dei nostri prodotti, che vengono interamente disegnati, progettati, sviluppati e realizzati a mano nel nostro stabilimento di Varese''.

La QJ Motor SU9 o Super9 è un clone delle MV Agusta Superveloce 800 e 1000

