Mercato

MV Agusta: "Non esiste alcuna collaborazione attiva tra noi e QJ Motor"

Avatar di Fabio Meloni, il 03/09/25

3 ore fa - La Casa di Schiranna lo dichiara in un comunicato ufficiale

La Casa di Schiranna lo dichiara in un comunicato ufficiale, secondo il quale esistono tra le due aziende solo legami indiretti

MV Agusta ha diramato un comunicato a seguito di notizie circolate sul web secondo le quali alcuni modelli QJ Motor sono frutto di una collaborazione tra le due Case - come in effetti l'aspetto di alcune QJ, della Super9 in particolare, sembra suggerire. Lo riportiamo integralmente.

''Ci teniamo a fare chiarezza. Non esiste alcuna collaborazione attiva tra MV Agusta e QJ Motor, né vi è mai stato alcun rapporto di partnership nello sviluppo del modello in questione. Il nome di MV Agusta compare unicamente nei curricula di alcuni designer oggi in forza a QJ Motor, i quali in passato hanno lavorato presso la nostra azienda. Oltre a questo legame indiretto, non vi è alcun punto di contatto o collaborazione tra le due realtà. Desideriamo sottolineare con forza l’essenza autenticamente Made in Italy dei nostri prodotti, che vengono interamente disegnati, progettati, sviluppati e realizzati a mano nel nostro stabilimento di Varese''.

La QJ Motor SU9 o Super9 è un clone delle MV Agusta Superveloce 800 e 1000

VEDI ANCHE
MV Agusta: dopo KTM la proprietà è di Art of Mobility
MV Agusta: dopo KTM, ora torna completamente indipendente
MV Agusta Superveloce 1000 Ago com'è fatta quanto costa
MV Agusta Superveloce 1000 Ago, serie limitata che celebra il grande Giacomo Agostini
MV Agusta separazione KTM
MV Agusta, presente e futuro post KTM: il punto
Pubblicato da Fabio Meloni, 03/09/2025
Logo MV Agusta
MV Agusta
Vedi anche