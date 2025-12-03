Ducati Multistrada V4 Rally 2026: come va davvero la nuova maxi enduro hi-tech

Nuova Ducati Multistrada V4 Rally 2026: più tecnologia, comfort e controllo. La prova completa tra strada e off-road, con pregi e difetti

Ducati Multistrada Rally: basta pronunciarne il nome per evocare viaggi, avventura e prestazioni. A Borgo Panigale la “Rally” rappresenta la massima espressione del concetto Multistrada, quella che davvero deve saper fare di tutto: dai passi alpini ai pistoni nel deserto, passando per trasferte autostradali e sterrati impegnativi. A EICMA 2025 è arrivato l’aggiornamento al model year 2026, che non rivoluziona ma perfeziona. Un affinamento continuo, fatto di tecnologia più evoluta, nuovi algoritmi e dettagli tecnici che puntano a rendere la guida ancora più efficace e intuitiva. E dopo una gelida giornata di test, ecco com’è andata davvero.

Ducati Multistrada V4 Rally 2026, il Jade Green esce dalla solita palette colori di Ducati

La formula che distingue la Rally dalla versione S resta immutata: serbatoio da 30 litri, cerchi a raggi, protezioni più robuste, plexi maggiorato e sospensioni Ducati Skyhook Suspension Evo con corsa da 200 mm e luce a terra di 230 mm. Il cuore dell’aggiornamento riguarda però le logiche di funzionamento delle sospensioni semi-attive Marzocchi, dotate di una logica di funzionamento rivista. Ora si può intervenire sulla frenatura idraulica anche in marcia e indipendentemente dal riding mode, oppure affidarsi alla nuova modalità totalmente automatica che legge strada, stile di guida e condizioni dinamiche in pochi millisecondi. Confermata la funzione Autoleveling e ampliato il range del precarico posteriore, mentre il pivot del forcellone è stato alzato di 1 mm per migliorare l’effetto anti-squat.

Molte novità arrivano dalla Multistrada V4 2025: il disco posteriore da 280 mm e il sistema rear-to-front, che integra la frenata anteriore quando si utilizza il solo pedale posteriore. L’arrivo del DVO (Ducati Vehicle Observer) — con 70 sensori reali e virtuali — porta il controllo elettronico a un livello quasi predittivo, soprattutto per il Ducati Wheelie Control. Per l’off-road, l’ABS in modalità 1 è stato tarato per dare più libertà alla ruota posteriore anche usando la leva anteriore.

L’equipaggiamento dedicato al viaggio comprende mappa Enduro da 114 CV, parabrezza più grande, cornering lights migliorate, radar con ACC, BSD e Forward Collision Warning, cavalletto centrale ridisegnato e manopole riscaldabili di serie.

Motore e ciclistica: il V4 Granturismo continua a convincere

Ducati Multistrada V4 Rally 2026, non avrà il ''Desmo'', ma il gioco valvole a 60.000 km è un bel vantaggio

Il motore resta il noto V4 Granturismo da 1.158 cc: 170 CV, 121 Nm e la deattivazione estesa della bancata posteriore, attiva anche a bassi regimi (tranne in prima). La manutenzione rimane uno dei suoi punti forti: olio ogni 15.000 km e gioco valvole a 60.000 km. Arriva anche il nuovo quickshifter derivato dalla Panigale V4, ora più preciso grazie al sensore sul tamburo del cambio. Telaio monoscocca in alluminio, ruote 19/17 e pneumatici Pirelli Scorpion Trail II completano la ciclistica.

Ducati Multistrada V4 Rally 2026, la posizione di guida con sella standard

La Multistrada V4 Rally rimane una moto imponente. Con benzina, liquidi e bagagli supera il peso è superiore di poco ai 260 kg, ma le funzioni come Minimum Preload automatico ed Easy Lift aiutano moltissimo nelle manovre con poca velocità, soprattutto per chi non supera i 180 cm di altezza. Il funzionamento è meno discreto rispetto al sistema della concorrenza tedesca, ma resta efficace.

Su strada la Rally continua a essere una vera tuttofare. L’ergonomia convince: posizione equilibrata, triangolazione comoda sulle lunghe distanze e perfetta anche per la guida in piedi in off-road. Il passeggero è accolto bene e non disturba nella guida.

Ducati Multistrada V4 Rally 2026, ottimo il riparo aerodinamico

Ottimo il comfort aerodinamico grazie al parabrezza maggiorato e alla regolazione intuitiva. Con deflettori chiusi, manopole riscaldabili e sella opzionale con più livelli di riscaldamento si riesce a viaggiare comodi anche d’inverno. Il calore percepito dal motore è meno evidente grazie alla deattivazione della bancata, ma resta fisiologico. Certo, d'inverno non è detto che questo sia un difetto, ma quando le temperature torneranno a salire la valutazione potrebbe cambiare.

Tecnologia: la nuova frontiera della guida

Il confronto con la rivale tedesca? Il vecchio modello lo aveva perso ai punti, ma la nuova Rally punta alla rivincita grazie a un pacchetto tecnologico che definire avanzato è riduttivo. Radar, cruise adattivo, Blind Spot Detection e ora anche avviso collisione rendono la moto una vera globetrotter hi-tech.

Il software delle sospensioni, potenziato dal DVO, è probabilmente la novità più impressionante: capace di leggere la strada e reagire in modo predittivo, adatta smorzamento ed assetto in millisecondi. La modalità automatica funziona così bene da far quasi dimenticare i setting tradizionali. Il sistema riconosce anche buche e asperità, liberando l’idraulica per assorbirle meglio: pura fantascienza applicata alla guida.

Consumi e comportamento del V4

Il V4 non sarà mai un campione di parsimonia, ma i consumi registrati durante la prova non sono affatto male:

Autostrada a 130 km/h: 6 l/100 km

Extraurbano misto: 4,9 l/100 km

Il motore resta elastico ai bassi, poderoso quando serve completare un sorpasso e complessivamente poco vibrante.

Il piacere di guida passa davvero dalla tecnologia?

Ducati Multistrada V4 Rally 2026, in piega scende svelta e precisa nonostante l'escursione extra

La domanda era inevitabile. Per rispondere ho provato la moto sia con le modalità classiche sia con l’automatica: nel 90% delle situazioni la differenza è minima, quasi impercettibile per un motociclista “normale”. In modalità Sport la moto è più sostenuta e composta nei cambi di direzione, mentre in automatico resta leggermente più morbida nei trasferimenti di carico. Questione di sfumature. Sulla frenata combinata, invece, serve abituarsi al comportamento della moto con rear-to-front, soprattutto per chi usa spesso il freno posteriore. Anche se, va detto, con la moto a pieno carico l'affondamento dell'anteriore è meno fastidioso.

Al netto della tecnologia, è il comportameto dinamico della Multistrada V4 Rally che marca in maniera netta la divisione con le numerose proposte low cost provenienti dalla Cina. La dinamica di guida è inappuntabile, la moto - nonostante abbia la stessa escursione di una maxi enduro con ruote da 21-18'' - si guida quasi come una maxi motardona: accelera e frena fortissimo, piega precisa, svelta, efficace, in una parola goduriosa. L'insieme tra aiuti delle centraline, bontà della ciclistica e carattere del motore V4 la rendono una compagna di viaggio dalla quale non vorresti scendere più, infilando una curva dietro l'altra. E se le curve asfaltate dovessero terminare c'è l'opzione fuoristrada.

Il test effettuato in pieno inverno con gomme stradali (le ottime Pirelli Scorpion Trail II) non ha incluso del fuoristrada, troppo fango per una moto da oltre 260 kg senza le giuste ''scarpe da trekking'', ma se i ricordi non mi ingannano la V4 Rally che provai in Sardegna non mi deluse, questa con l'aiuto della tecnologia può solo fare meglio rispetto al modello che va a sostituire.

Ducati Multistrada V4 Rally 2026, il DRL è una firma distintiva super riconoscibile... e che fascino al tramonto

Se siete intenzionati all'acquisto di una Multistrada V4 Rally, le righe che seguiranno saranno le più interessanti, dato che si parla di prezzi e versioni. La nuova adventure bolognese è proposta a partire in allestimento Radar a 29.190 euro, il più indicato per chi vuol (provare) a contenere il prezzo d'acquisto rinunciando a optional come le selle riscaldabili e le borse laterali in alluminio, comprese nel pacchetto Travel&Radar, proposto a 31.760 euro. Per gli amanti del ''Full Optional'' c'è l'allestimento Full Adventure, che per 33.470 euro aggiunge anche il parafango anteriore in carbonio ed il terminale Akrapovic. Quale scegliere? L'allestimento dal miglior rapporto spesa-beneficio è quello di mezzo, come dicevano i latini ''In medio stat virtus''.

SCHEDA TECNICA





Ducati Multistrada V4 Rally Motore V4 Granturismo Cilindrata 1.158 cc Potenza 170 CV a 10.750 giri/min Coppia 121 Nm a 8.750 giri/min Peso 240 kg odm (no carburante, serbatoio 30l) Prezzo A partire da 29.190 euro



LA PROVA IN VIDEO

